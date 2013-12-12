نمایندگان به پایداری و ایستادگی در حق هسته ای ایران تاکید دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن ابوترابی در حاشیه مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم عسگراولادی در جمع خبرنگاران در خصوص توافقات ژنو گفت: موضوع هسته ای ایران در طول یک دهه گذشته شکل گرفته و تحریمها و تهدیدها در تغییر مواضع مشروع و مبتنی بر قانون ایران تاثیری نداشته است.

وی ادامه داد: ما در چارچوب NPT بر حق طبیعی ایران در غنی سازی و داشتن دانش هسته ای و چرخه کامل هسته ای تاکید داریم و اگر در چارچوب مذاکرات ژنو سه در مسیر حقوق هسته ای ایران گام برداشته شود و حق ایران به رسمیت شناخته شود ما از این مذاکرات حمایت می کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولتهای غربی حقوق ایران را به رسمیت نشناسند موضعمان همان موضع قبلی است و نمایندگان به پایداری و ایستادگی در چارچوب حق مسلم ایران تاکید دارند.