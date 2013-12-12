مجيد جعفري زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز به کار طرح کشوری غربالگری و بیماریابی دیابت و فشارخون افراد بالای 30 سال در استان یزد خبر داد.

وي بيان كرد: این طرح از ابتدای دی ماه جاری همزمان با سراسر کشور در کل استان یزد اعم از مناطق روستایی و شهری اجرایی می شود.

جعفري زاده، هدف از اجرای این طرح کشوری را شناسایی و غربالگری مبتلایان به بیماری دیابت و فشارخون عنوان کرد و افزود: این افراد پس از شناسایی تحت مراقبت و درمان قرار می گیرند تا از عوارض این بیماری در آنها پیشگیری شود.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان یزد خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود این طرح تا شش ماه آینده به اتمام برسد.