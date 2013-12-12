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۲۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۱۶

از اول دي‌ماه/

طرح غربالگري ديابت و فشار خون در يزد برگزار مي‌شود

طرح غربالگري ديابت و فشار خون در يزد برگزار مي‌شود

يزد - خبرگزاري مهر: مدير گروه مبارزه با بيماري‌هاي غيرواگير مركز بهداشت استان يزد گفت: از اول دی ماه همزمان با سراسر کشور، طرح غربالگری و بیماریابی دیابت و فشارخون در استان یزد برگزار می شود.

مجيد جعفري زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز به کار طرح کشوری غربالگری و بیماریابی دیابت و فشارخون افراد بالای 30 سال در استان یزد خبر داد.

وي بيان كرد: این طرح از ابتدای دی ماه جاری همزمان با سراسر کشور در کل استان یزد اعم از مناطق روستایی و شهری اجرایی می شود.

جعفري زاده، هدف از اجرای این طرح کشوری را شناسایی و غربالگری مبتلایان به بیماری دیابت و فشارخون عنوان کرد و افزود: این افراد پس از شناسایی تحت مراقبت و درمان قرار می گیرند تا از عوارض این بیماری در آنها پیشگیری شود.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان یزد خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود این طرح تا شش ماه آینده به اتمام برسد.

کد مطلب 2194361

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