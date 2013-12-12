مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم عسکراولادی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهلمین روز درگذشت مجاهد فقید مرحوم عسگراولادی حبیب امام(ره) و رهبری عصر امروز در مسجد امام صادق (ع) با حضور شخصیت ها و مقامات سیاسی برگزار شد.

آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، حجت الاسلام کاظم صدیقی، حجت الاسلام امامی کاشانی، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی،محمدرضا باهنر و محمد حسن ابوترابی فرد نواب رئیس مجلس، علاء الدین بروجردی، قاضی ناصر سراج رییس سازمان بازرسی، اکبر ناطق نوری، مرتضی نبوی، مجید انصاری، بیژن نامدار زنگنه، مصطفی کواکبیان، علیرضا محجوب، یحیی آل اسحاق، انوری، رفیق دوست، هاشمی استاندار تهران، آیت الله خزعلی، سعیدی کیا و جمعی دیگر از شخصیت ها و مقامات سیاسی در این مراسم حضور یافتند.

همچنین آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد مقدس نیز سخنران این مراسم بود.

بنا بر این گزارش، علم الهدی در بخش از سخنرانی خود با اشاره به ویژگی های شخصیتی مرحوم عسگراولادی گفت: وی هیچگاه از خط امام و رهبری زاویه نگرفت و همواره خط روشن تبعیت از ولایت فقیه را دنبال می‌کرد.

وی ادامه داد: در این نوسانات که عده‌ای منافعشان در تبعیت از ولایت فقیه نبود و دچار ریزش شدند، مرحوم عسکراولادی با داشتن توانایی‌های بالا و قدرت تحلیل، کوچکترین زاویه‌ای با ولایت پیدا نکرد.

امام جمعه مشهد با تأکید مجدد بر این نکته که حبیب‌الله عسکراولادی هیچ زاویه‌ای در تشخیص فتنه با مقام معظم رهبری نداشت، افزود: در نامه‌ای که این مرحوم یک سال پیش از فوت‌شان نوشتند تأکید کردند که ماهیت فتنه 88 بر کسی پوشیده نیست.