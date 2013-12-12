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۲۱ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۸

قاسمی عنوان کرد:

80 نفر ازمعتمدان طوایف جنوبی سیستان و بلوچستان به مشهد مقدس اعزام شدند

80 نفر ازمعتمدان طوایف جنوبی سیستان و بلوچستان به مشهد مقدس اعزام شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر قبایل و طوایف نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان از اعزام تعداد 80 تن از معتمدان و بزرگان قبایل و طوایف استان در قالب اردوی زیارتی و سیاحتی به مشهد مقدس خبر داد.

حسین قاسمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به منظور ایجاد همدلی و زیارت بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج(ع) تعداد 80 نفر از معتمدان و ریش سفیدان طوایف شهر های ایرانشهر، دلگان و کنارک در قالب اردوی زیارتی و سیاحتی به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی تعامل فرهنگ‌های مختلف اقوام و مذاهب ایران اسلامی در راستای شناخت یکدیگر و ایجاد وحدت و همدلی بیشتر را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اردو عنوان کرد.

قاسمی ادامه داد: شرکت کنندگان حاضر در این اردو ضمن زیارت از حرم مطهر امامرضا(ع) از سایر اماکن زیارتی و سیاحتی در مشهد مقدس بازدید خواهند داشت.

وی دیدار با مسئولان و علما در قالب نشست های توجیهی و فرهنگی را از برنامه های جانبی این سفر و به مدت یک هفته در مشهد مقدس عنوان کرد.

کد مطلب 2194372

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