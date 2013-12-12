80 نفر ازمعتمدان طوایف جنوبی سیستان و بلوچستان به مشهد مقدس اعزام شدند

حسین قاسمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به منظور ایجاد همدلی و زیارت بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج(ع) تعداد 80 نفر از معتمدان و ریش سفیدان طوایف شهر های ایرانشهر، دلگان و کنارک در قالب اردوی زیارتی و سیاحتی به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی تعامل فرهنگ‌های مختلف اقوام و مذاهب ایران اسلامی در راستای شناخت یکدیگر و ایجاد وحدت و همدلی بیشتر را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اردو عنوان کرد.

قاسمی ادامه داد: شرکت کنندگان حاضر در این اردو ضمن زیارت از حرم مطهر امامرضا(ع) از سایر اماکن زیارتی و سیاحتی در مشهد مقدس بازدید خواهند داشت.

وی دیدار با مسئولان و علما در قالب نشست های توجیهی و فرهنگی را از برنامه های جانبی این سفر و به مدت یک هفته در مشهد مقدس عنوان کرد.