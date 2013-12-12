به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسن مهدویان بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت شهید رسول خلیلی از شهدای نیشابوری مدافع عتبات سوریه در مهدیه نیشابور، اظهار کرد: همگان باید امر به معروف و نهی از منکر را سرلوحه اعمال خود قرار دهند.
استاد اخلاق حوزه علمیه نیشابور افزود: هنوز میشود از این وطن پاک کسانی بلند شوند و بهدنبال شهادت باشند و هنوز پرچم غیرت برقرار و راه شهادت باز است.
حجت الاسلام مهدویان با اشاره به زندگی چندساله خود در جوار حرم حضرت زینب(س) و میزبانی زائران آن حضرت از حجتالاسلام قرائتی نقل قول کرد ایشان که همیشه واعظ خندانی است میگریست و میگفت: شما اینجا ما را تکریم کردید اما اینجا اهل بیت(ع) را خوار کردند.
وی با اشاره به اینکه چگونه باید زندگی کرد تا همراه شهدا شد و این خیلی مهم است، تصریح کرد: اولین راه آن این است که باید مثل شهدا در جنگ تحمیلی، اخلاص را رعایت کنید.
استاد اخلاق حوزه علمیه نیشابور با بیان اینکه ما نیازمند شهیدانیم و در بزرگداشت شهدا مقصریم و کوتاهی کردهایم از وضعیت بنای گلزار شهدای گمنام انتقاد کرد.
حجت الاسلام مهدویان با بیان اینکه شهیدان ماندهاند و ما رفتهایم در بیان حالات شهید خلیلی به نقل از پدرش، افزود: این بزرگوار برای به شهادت رسیدن ازدواج نکرده بود و اهل ترک محرمات بود در احترام پدر و مادر کم نگذاشت و عشق دفاع از حرم آل اله سبب شد راهی سوریه شود تا اینکه عروس شهادت به او رسید.
درادامه سرهنگ پاسدار علی اکبر حسینی، فرمانده ناحیه مقاومت بسيج نيشابور اظهار کرد: شهید محمدحسن (رسول) خلیلی كه اصالتا نیشابوری است، مدافع حرم حضرت زینب(س) بود که عصر روز دوشنبه 27 آبانماه در نزدیکی حرم حضرت رقیه(س) به دست وهابیون تکفیری به آرزوی دیرینه خود رسید.
فرمانده ناحیه مقاومت بسيج نيشابور افزود: پیکر مطهر وی پس از انتقال به ایران و تشييع باشكوه در قطعه 53 بهشت زهرا(س) تهران به خاك سپرده شد.
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