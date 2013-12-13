وزیر کشور به قزوین سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به منظور معرفی مرتضی روزبه استاندار جدید قزوین روز شنبه به قزوین سفر می کند.



وزیر کشور در این سفر پس از حضور در مزار شهدا و ادای احترام به گلگون کفنان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و دیدار با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با شرکت در جلسه شورای اداری استان استاندار جدید قزوین را معرفی خواهد کرد.

پس از گذشت بیش از سه ماه از شروع کار دولت یازدهم با هماهنگی دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مرتضی روزبه در اجماعی هماهنگ و موافقت هیئت دولت و وزیر کشور، از مدیران بومی و با تجربه استان مسئولیت استانداری قزوین را بر عهده خواهد گرفت.

روزبه فردی معتدل و اصولگراست که پیش از این در سمت معاون برنامه ریزی استانداری و فرمانداری قزوین انجام وظیفه کرده است و در میان گروهای مختلف مردم جایگاه خوبی دارد.