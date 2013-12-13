سرشماري زمستانه وحوش در استان قزوين آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علي فرهادي با اعلام اين خبر اظهارداشت: سرشماري زمستانه وحوش در استان از روز جهارشنبه 20 آذر ماه با سرشماري در منطقه الموت شرقي با حضور ماموران اجرايي يگان حفاظت، كارشناسان ادارات محيط زيست شهرستان‌ها، محيط ‌باني‌ها و با برنامه ريزي معاونت نظارت و پايش اداره كل حفاظت محيط زيست قزوين آغاز شده است.



مديركل حفاظت محيط زيست استان قزوين تصريح كرد: هدف از اين سرشماري برآورد جمعيت، اطلاع از وضعيت زاد و ولد و مرگ و مير، بررسي عوامل تهديد و نقاط قوت مناطق براي بكارگيري در سياستگذاري و مديريت وحوش شاخص استان از جمله قوچ و ميش، كل و بز و آهو مي باشد.



فرهادي تاكيد كرد: در اين سرشماري همچنين وضعيت گروه هاي سني وحوش و ويژگي هاي آنها، نسبت جمعيت گونه هاي نر وماده، تصميم گيري درباره ظرفيت مناطق و اينكه آيا برداشت از گونه هاي نر امكان پذير است يا نه و همچنين بررسي در مورد وجود يا نبود بيماري در گونه هايي كه آبشخور مشترك با دام هاي اهلي دارند، مورد توجه قرار خواهد گرفت.



وي افزود: استان قزوين به خاطر تنوع اقليمي زيستگاه پستانداري چون گوسفند وحشي، كل و بز، آهو، پلنگ، گراز، خرس، روباه، گرگ و خرگوش و پرندگاني مانند عقاب طلايي، دال، هما، تيهو، كبك دري، كبك چيل، سارگپه، انواع چرخ ريسك ها و گونه های دیگر است.



این مسئول در پايان يادآور شد: سرشماري حيات وحش دو بار در سال انجام مي شود كه مرحله اول آن در اوايل تابستان و مرحله دوم در اواخر پاييز و اوايل زمستان صورت مي گيرد.