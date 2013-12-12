  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۰:۱۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز مسابقات تکواندو جایزه بزرگ منچستر و پیگیری هفته هجدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و دوم آذرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با دهم صفر سال 1435 هجری قمری و سیزدهم دسامبر سال 2013 میلادی.

- مسابقات تکواندو جایزه بزرگ منچستر که اولین مرحله از مسابقات گزینشی المپیک 2014 برزیل است، از امروز آغاز می‌شود که در وزن چهارم (80+ کیلوگرم حسین تاجیک و سجاد مردانی به مصاف حریفان خود می‌روند.

- روز دوم از هفته هجدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* نفت تهران - داماش گیلان، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی تهران
* تراکتورسازی تبریز - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* ملوان بندرانزلی - راه‌آهن سورینت، ساعت 15، ورزشگاه تختی انزلی
* فولاد خوزستان - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
* مس کرمان - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

- بازی‌های معوقه لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* راهیان کرمانشاه - ابومسلم مشهد، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه (بازی معوقه از هفته سوم)
* پدیده مشهد - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد (بازی معوقه از هفته ششم)
* صنعت نفت آبادان - الوند همدان ساعت 14:15، ورزشگاه تختی آبادان (بازی معوقه از هفته هشتم)

کد مطلب 2194392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها