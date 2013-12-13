تیم بسکتبال هفت الماس قزوین از سد تیم افرا خلیج فارس گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته نهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال عصر پنجشنبه تیم های هفت الماس قزوین و افرا خلیج فارس در سالن شهید بابایی قزوین در حضور بیش از یک هزار تماشاگر مشتاق به دیدار هم رفتند که این دیدار پر افت و خیز در نهایت با پیروزی تیم میزبان به پایان رسید.



تیم هفت الماس قزوین در این دیدار با حمایت تماشاگران پرشور خود توانست در وقت های اضافه و با حساب 77 بر 60 تیم افرا خلیج فارس را شکست دهد.



کوارتر اول این دیدار را تیم هفت الماس قزوین با قدرت شروع کرد و توانست با نتیجه 25 بر 8 تیم حریف را شکست دهد ؛ اما از کوارتر دوم به بعد این تیم افرا خلیج فارس بود که نبض بازی را در دست گرفت و توانست هفت الماس را در کوارترهای دوم، سوم و چهارم با نتایج 13 بر6 ، 15 بر 11 و 17 بر 11 شکست دهد تا این دیدار در پایان وقت های عادی با حساب 53 بر 53 مساوی شود.



در وقت اضافه این دیدار، تیم هفت الماس قزوین با حمایت شدید تماشاگران خود توانست نتیجه کوارترهای قبل را جبران کند و 17 بر 7 تیم افرا خلیج فارس را مغلوب کند تا این دیدار پرحاشیه در نهایت با حساب 77 بر60 به سود تیم میزبان به پایان برسد.



حاشیه ها:

اعتراض های پی در پی سرمربی تیم افرا خلیج فارس باعث شد تا این بازی لحظاتی متوقف شود.



این بازی قرار بود از شبکه سوم سیما به صورت مستقیم پخش شود که به دلیل عدم همکاری صداوسیمای مرکز قزوین این پخش صورت نگرفت و بازی با تاخیر یک ساعته آغاز شد.