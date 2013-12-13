تماشاگران قزوینی موجب برد تیم هفت الماس شدند

محمد رضا اسلامی سرمربی تیم هفت الماس قزوین پنجشنبه شب پس از پیروزی مقابل تیم افرا خلیج فارس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امروز ما شاهد یک بازی زیبا و جاندار از طرف هردو تیم بودیم که خدا را شکر تیم ما توانست این بازی را به سود خود به پایان برساند.

وی افزود: ما در کوارتر اول این دیدار بسیار خوب کار کردیم و توانستیم با اختلاف زیاد این کوارتر را ببریم؛ اما در کواتر های بعدی بازیکنان ما فکر کردند بازی تمام شده است و حریف را دست کم گرفتند و همین موضوع هم باعث شد تا ما کواتر های بعدی را از دست بدهیم.

سرمربی تیم هفت الماس قزوین بیان کرد: با صحبت هایی که با بازیکنان در وقت اضافه انجام دادیم آنها به خودشان آمدند و همان طور که مشاهده کردید با ارائه یک بازی خوب توانستند وقت اضافه را با اختلاف به سود خود به پایان برسانند.

اسلامی با اشاره به حمایت پرشور تماشاگران قزوینی از تیم هفت الماس قزوین تصریح کرد: یکی از عواملی که به ما خیلی کمک کرد تا بتوانیم تیم افرا را شکست دهیم همین تشویق پرشور تماشاگران قزوینی بود که من از آنها تشکر می کنم و معتقدم این تماشاگران سرمایه های ورزش قزوین هستند.

سرمربی تیم هفت الماس قزوین با اشاره به نحوه داوری این دیدار بیان کرد: من فکر می کنم داور در این دیدار عملکرد مثبتی داشت و به صورت عادی قضاوت خود را انجام داد و اعتراض هایی هم که به نحوه قضاوت این دیدار می شد از نظر من کمی مغرضانه بود.

وی گفت: شما می توانید فیلم بازی را تماشا کنید و ببینید که داور چگونه قضاوت کرد، ضمن آن که بازی های لیگ برتر با حضور ناظر انجام می شود و تمام اتفاقات بازی توسط ناظر به فدراسیون بسکتبال گزارش خواهد شد.

اسلامی افزود: امیدوارم بسکتبال قزوین روز به روز به پیشرفت خود ادامه دهد و بتواند در آینده ای نزدیک به یکی از قطب های بسکتبال کشور تبدیل شود.