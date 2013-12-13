۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۷:۳۳

فوک خزری گرفتار در تور ماهیگیری به دریا بازگشت

کردکوی - خبرگزاری مهر: با همكاري صيادان دوست دار محيط زيست فوك خزري گرفتار در دام تورهاي ماهي گيري دوباره به دريا برگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اين پستاندار درياي خزر كه چهارشنبه در دام صيادان گرفتار شده بود بعد از مستند نگاري و معاينه توسط كارشناسان فعال در محيط زيست در منطقه چهار پايه اطراف ساحل بندرتركمن در دريا رها سازي شد.

پژوهشگر و فعال محيط زيست در زمينه فوك خزري در گفتگويي كوتاه به معرفي اين تنها پستاندار درياي خزر پرداخت و گفت:اين پستاندار در راس هرم غذايي درياي خزر قرار دارد و شكار چي شماره يك اين دريا است و توسط هيچ حيوان ديگري شكار نمي شود.

دکتر امیر صيادشيرازي در ادامه به اهميت حفظ و نجات اين حيوان اشاره كرد و گفت: نجات فوك خزري تنها نجات يك حيوان نيست بررسي فوك و سلامت اين حيوان نشان دهنده سلامت طبيعت ،دريا و انسانهاست.

وی افزود: مثلا در بررسي لاشه فوك هاي مرده و شناخت علت مرگ شان مي توانيم به ميزان آلودگي طبيعت و سموم موجود در بدن ماهي كيلكا كه غذاي اصلي اين حيوان را تشكيل مي دهد پي ببريم و از بروز فاجعه هاي زيست محيطي و انساني بعدي جلوگيري کنیم.

صیاد شیرازی در پايان به فرهنگ سازي و كارهاي انجام شده در حيطه فوك خزري اشاره كرد و گفت: در وهله اول به آگاه سازي و اطلاع رساني به صيادان و ماهي گيران بومي پرداختيم كه به تشكيل گروه امداد و نجات فوك خزري منتهي گيرديد، در ادامه به اهالي بومي و ساحل نشينان اطلاع رساني كريدم و خوشبختانه اين تلاشها امروزه به بار نشسته و ثمراتش را در همكاري اين اقشار در حفظ و حمايت از اين حيوان شاهد هستيم.

