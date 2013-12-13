فوک خزری گرفتار در تور ماهیگیری به دریا بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، اين پستاندار درياي خزر كه چهارشنبه در دام صيادان گرفتار شده بود بعد از مستند نگاري و معاينه توسط كارشناسان فعال در محيط زيست در منطقه چهار پايه اطراف ساحل بندرتركمن در دريا رها سازي شد.

پژوهشگر و فعال محيط زيست در زمينه فوك خزري در گفتگويي كوتاه به معرفي اين تنها پستاندار درياي خزر پرداخت و گفت:اين پستاندار در راس هرم غذايي درياي خزر قرار دارد و شكار چي شماره يك اين دريا است و توسط هيچ حيوان ديگري شكار نمي شود.

دکتر امیر صيادشيرازي در ادامه به اهميت حفظ و نجات اين حيوان اشاره كرد و گفت: نجات فوك خزري تنها نجات يك حيوان نيست بررسي فوك و سلامت اين حيوان نشان دهنده سلامت طبيعت ،دريا و انسانهاست.

وی افزود: مثلا در بررسي لاشه فوك هاي مرده و شناخت علت مرگ شان مي توانيم به ميزان آلودگي طبيعت و سموم موجود در بدن ماهي كيلكا كه غذاي اصلي اين حيوان را تشكيل مي دهد پي ببريم و از بروز فاجعه هاي زيست محيطي و انساني بعدي جلوگيري کنیم.

صیاد شیرازی در پايان به فرهنگ سازي و كارهاي انجام شده در حيطه فوك خزري اشاره كرد و گفت: در وهله اول به آگاه سازي و اطلاع رساني به صيادان و ماهي گيران بومي پرداختيم كه به تشكيل گروه امداد و نجات فوك خزري منتهي گيرديد، در ادامه به اهالي بومي و ساحل نشينان اطلاع رساني كريدم و خوشبختانه اين تلاشها امروزه به بار نشسته و ثمراتش را در همكاري اين اقشار در حفظ و حمايت از اين حيوان شاهد هستيم.