  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۷:۱۸

زلزله 3.3 ریشتری کلاته خیج شاهرود را تکان داد

زلزله 3.3 ریشتری کلاته خیج شاهرود را تکان داد

شاهرود - خبرگزاری مهر: زلزله 3.3 ریشتری ساعتی قبل شهر کلاته خیج از توابع شهرستان شاهرود را تکان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 20 و 25 دقیقه شامگاه پنجشنبه زلزله ای به قدرت سه و سه دهم ریشتر 18 کیلومتری شهر کلاته خیج از توابع شهرستان شاهرود را تکان داد.

بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زلزله در ۳۶.۸۲ درجه طول جغرافیایی و ۵۵.۲۰ درجه عرض جغرافیایی و در عمق ۱۰ كيلومتری زمین به مرکزیت شهر کلاته خیج رخ داده است.  

به دلیل قرار گرفتن کانون زلزله در شهر کلاته خیج مردم این منطقه شدت تکان ها را کاملا حس کرده و لحظاتی از خانه ها بیرون آمده اند.

این زمین لرزه در18  كيلومتري كلاته خيج، 22 كيلومتري راميان و30  كيلومتري آزادشهر استان گلستان اتفاق افتاده است.

کد مطلب 2194419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها