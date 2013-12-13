زلزله 3.3 ریشتری کلاته خیج شاهرود را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 20 و 25 دقیقه شامگاه پنجشنبه زلزله ای به قدرت سه و سه دهم ریشتر 18 کیلومتری شهر کلاته خیج از توابع شهرستان شاهرود را تکان داد.

بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زلزله در ۳۶.۸۲ درجه طول جغرافیایی و ۵۵.۲۰ درجه عرض جغرافیایی و در عمق ۱۰ كيلومتری زمین به مرکزیت شهر کلاته خیج رخ داده است.

به دلیل قرار گرفتن کانون زلزله در شهر کلاته خیج مردم این منطقه شدت تکان ها را کاملا حس کرده و لحظاتی از خانه ها بیرون آمده اند.

این زمین لرزه در18 كيلومتري كلاته خيج، 22 كيلومتري راميان و30 كيلومتري آزادشهر استان گلستان اتفاق افتاده است.