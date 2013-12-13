پدران و مادران شهدا حجت خدا هستند/ ابتلائات موجب ارتقای مردان مومن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه مراسم بزرگداشت حاج محمد روستاییان پدر شهید حسین روستاییان با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، عباس برکان رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعی از مسئولان و مدیران اجرایی و مردم شهید پرور و ولایتمدار ورامین در مصلی صاحب الزمان(عج) شهرستان برگزار شد.

در این مراسم که خانواه معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس حضور داشتند، مادحین اهل بیت عصمت و طهارت، اشعاری را در بیان ویژگی های شهدای انقلاب اسلامی خواندند.

مردم ورامین گوهرشناس هستند

حجت الاسلام مرتضی ادیب یزدی در این مراسم با اشاره به ویژگی های والدین شهدا اظهار داشت: پدران و مادران شهدا حجت خداوند هستند.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: حاج محمد روستاییان از مردان بزرگ الهی بود که سالهای سال از جوان خود خبر نداشت و این مادر و پدر در داغ فرزندشان از دنیا رفتند.

وی ادامه داد: مردم بزرگوار و متدین ورامین گوهر شناس هستند و با شکوه و عظمت خاصی از مقام این پدر بزرگوار شهید تجلیل و قدردانی کردند.

ادیب یزدی اضافه کرد: مجلس امروز نمونه و ارزشمند است و باید همواره در این مجالس تفکر کرد و از خود پرسید که چه شد که برخی افراد به مقام شهادت رسیدند و برخی نیز به عنوان پدر و مادر شهید در جامعه مورد احترام قرار گرفتند.

صبر امام علی(ع) پایه های اسلام را حفظ کرد

این کارشناس مذهبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیکی ایام رحلت نبی مکرم اسلام(ص) بیان داشت: پیغمبر اسلام قبل از رحلت جانسوزشان، به منزل حضرت زهرا(س) رفتند و پنج تن آل عبا به دور یکدیگر جمع شدند.

وی عنوان داشت: در آن جلسه پیامبر به امام علی(ع) فرمودند که ابرهای فتنه را در آسمان مدینه می بینم و به زودی باران فتنه ها بر سر شما نازل خواهد شد.

ادیب یزدی افزود: حضرت علی(ع) فرمودند که من برای ذات خداوند صبر می کنم و سختی ها را به جان می خرم و نبی مکرم اسلام نیز بیان داشتند که اگر می خواهی پایه های اسلام حفظ شود، باید صبر کنی.

این مسئول ادامه داد: جوانان ایران اسلامی نباید با یک پیشامد، فکر کنند که زندگی به پایان رسیده است و باید انسان آستانه تحمل خود را بالاببرد و در مصائب خداوند شاکر باشد، زیرا ابتلائات موجب ارتقای مردان مومن می شود.





والدین شهدا به عنوان معتمد مردم در جامعه شناخته می شوند

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وظیفه همگانی ملت ایران برای توجه به خانواده معظم شهدا گفت: پدران و مادران شهدا سند افتخار این ملت هستند.

عباس برکان افزود: خانواده معظم شهدا از بهترین و عزیزترین سرمایه خود گذشتند و فرزندان خود را در راه انقلاب اسلامی فدا کردند تا امروز ما در آسایش و امنیت به سر ببریم.

وی ادامه داد: خدمت به خانواده شهدا را باید سرلوحه کار خود قرار دهیم و بدانیم که کسی که به پدران و مادران شهیدان خدمتی را ارائه می کند، قطعا در پیشگاه الهی دارای اجری عظیم خواهد بود.

برکان اضافه کرد: والدین شهدا در مناطق و محل زندگی خود به عنوان معتمد و امین مردم شناخته می شوند و بسیاری از این افراد در حل معضلات و مشکلات اجتماعی تأثیر گذار هستند.

این مسئول عنوان داشت: هشت سال دفاع مقدس آزمایش بزرگ و سرنوشت سازی برای ملت ایران بود و پدران و مادران شهدا، برنده واقعی جنگ تحمیلی بودند.

وی بیان داشت: شهدا انسان هایی بودند که در اثر تربیت درست اخلاقی و فرهنگی، توانستند پله های قرب الهی را طی کرده و با شهادت در راه تعالی اسلام و مکتب اهل بیت دارای جایگاهی رفیع نزد خداوند باشند.

شهید روستاییان دارای معرفت بالایی نسبت به خداوند بود

برکان یادآور شد: برخی از شهدا با وجود سن کم و در جوانی، دارای معرفت و شناخت بالایی از خداوند متعال بودند که شهید حسین روستاییان از جمله این شهدای گرانقدر بود.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین تأکید کرد: منطقه ورامین، قرچک و پیشوا با تقدیم 1400 شهید در دوران دفاع مقدس توانست برگ زرینی را در تاریخ پرافتخار خود ثبت کند و به عنوان نگینی درخشان در استان تهران بدرخشد.

وی گفت: مرحوم حاج محمد روستاییان از انسان های بزرگ و متدین ورامین به شمار می آمد که همواره در انجام فرائض الهی نظیر نماز جماعت و شرکت در نماز جمعه پیشگام بود.

این مسئول افزود: پدر شهید حسین روستائیان در امور اجتماعی و کمک به نیازمندان نیز پیشگام بود و همواره از شخصیت ایشان به نیکی یاد می کردند.

برکان ادامه داد: امروز همه ما وظیفه داریم تا راه و منش شهدا را سرلوحه زندگی خود قرار داده و با تأسی از مکتب و سیره این عزیزان سعادت خود را تضمین کنیم.

گفتنی است حاج محمد روستاییان پدر بزرگوار شهید حسین روستاییان سه روز پیش پس از تحمل درد و رنج بیماری، در سن 78 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.