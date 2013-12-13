طلاب خواهر کردستان مرزداران عقیدتی مکتب اسلام و اهل بیت(ع) هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار جمعی از طلاب خواهر استان کردستان، با ابراز خرسندی از نهضت علمی ایجاد شده در حوزه‌های علمیه خواهران این استان، کار آنان را جهاد فی سبیل الله دانست.

وی با اشاره به حدیثی از حضرت امام علی(ع) در بیان فضیلت طالبان و جویندگان علم، گفت: بر اساس روایت امیرمؤمنان(ع) کسانی که در راه علم آموزی گام بردارند خداوند راه بهشت را به روی آنان می‌گشاید و ملائکه نیز بال و پر خود را برای آنان فرش می‌کنند و تمام موجودات هستی برای آنان استغفار می‌کنند.

این مفسر قرآن کریم با تأکید بر این که مقام جویندگان علم بسیار برجسته است، تصریح کرد: این توفیق نصیب هرکس نمی‌شود و شما افراد نیز که در این مسیر قرار گرفته اید باید قدر خود را بدانید.

وی در ادامه منطقه کردستان را یک منطقه مهم و حساس دانست و با بیان این که طلاب خواهر در این منطقه مرزداران عقیدتی و مکتب اسلام و اهل بیت(ع) هستند، خاطرنشان کرد: شما نسبت به کسانی که در دیگر مناطق تبلیغ می‌کنند برتری دارید، از این رو قدر خود را بدانید.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان توصیه‌های مهم به طلاب خواهر حاضر در جلسه، آنان را به استفاده حداکثری از فرصت جوانی برای انجام وظایف توصیه کرد و گفت: تا جوان هستید خوب درس بخوانید.

وی در پایان گفت: امیدواریم همه شما مشمول عنایات الهی و حضرت ولی عصر(عج) قرار بگیرید.