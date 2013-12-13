فرهاد پرورش در گفتگو با مهر در خصوص قیمتگذاری دوباره هما از سوی سازمان خصوصی سازی، اظهار داشت: هما تعدادی املاک در اختیار دارد که در سه سال گذشته با تورم موجود در کشور قیمت آنها افزایش یافت، همچنین مقداری تجهیزات و قطعات وجود دارد که باید به نرخ دلار روز محاسبه شود، ضمن آنکه قیمت هواپیماها هم با درنظرگرفتن نرخ دلار تغییرات زیادی داشته است.
وی با بیان اینکه هواپیمایی که درگذشته به نرخ 20 میلیون دلار خریداری میکردیم، با نرخ دلار 1266 محاسبه میشده است، گفت: در حال حاضر باید نرخ این هواپیماها با ارز مبادله ای محاسبه شود، بنابراین ارزش سرمایه ایران ایر افزایش پیدا میکند.
مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که با چندبرابر شدن ارزش هما آیا خریداری برای آن پیدا میشود، بیان کرد: این احتمال وجود دارد که خریداری ابراز تمایل نکند، زیرا صنعت هوایی به دلیل محدودیتهای تحریم با بی میلی سرمایه گذاران روبرو است اما اگر تحریمها به معنای واقعی برداشته شود با جمعیت 77 میلیونی ایران، صنعتی سودآور میشود که سرمایه گذاران هم برای ورود به این حوزه رغبت نشان میدهند.
پرورش در خصوص اجرایی شدن رفع تحریمها، گفت: این مرحله اول رفع تحریمها بوده است و ما با شرکتها برای تامین قطعات تماس گرفتیم که پاسخ هم دادند البته برای آنها این مطلب جدید است؛ بنابراین در حال بررسی عبارتهای تفاهم نامه از نظر حقوقی هستند.
وی با تاکید بر اینکه معتقدم باید به آنها زمان بدهیم، اظهار داشت: اگر به تعهداد خود عمل کنند، در مقطع فعل گشایشی در خرید قطعات هواپیما میشود و ماهم امیدواریم که شرکتها بتوانند قطعات هواپیما را از کمپانیها دریافت کنند.
