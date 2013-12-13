محور تهم به چورزق در استان زنجان مسدود شد

سرهنگ عبدالعلی رشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: رانندگانی که قصد تردد در محور زنجان - طارم، زنجان -د ندی، دندی - تخت سلیمان،زنجان -پاپایی ، زنجان -بیجار و گردنه قره آقج در محور ابهر ، گردنه ده جلال در گردنه محور خدابنده - همدان را دارند، در این محورها وضعیت بارش ها به صورت برف و کولاک بوده و حتما باید به زنجیر چرخ و سایر تجهیزات زمستانی مجهز باشند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در آزاد راه زنجان قزوین و زنجان -تبریز شاهد بارش باران و همچنین و بارش مقطعی برف هستیم و به رانندگان توصیه می شود زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان زنجان، از وقوع دو فقره تصادف جرحی در محور مواصلاتی استان زنجان خبر داد و گفت: در این دو فقره تصادف تنها دو مجروح مصدوم شدند که بلافاصله به مراکز امدادی اعزام و تحت معالجه قرار گرفتند .

سرهنگ رشتیانی علت وقوع این دو فقره تصادف را سرعت غیر مجاز، انحراف به چپ یاد کرد.

وی با بیان اینکه رانندگان در این فصل از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند گفت: رانندگان در صورت مسافرت در جاده‌ها خودروی خود را به وسایل ایمنی و به ویژه زنجیر چرخ مجهز کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان تاکید کرد: رانندگان قبل از مسافرت از وضعیت راهها باخبر شوند و بعد اقدام به مسافرت کنند.

سرهنگ رشتیانی در ادامه افزود: رانندگان برای داشتن سفری بدون خطر بایدخودرو خود را به وسایل گرمایشی مجهز کنند چرا که در این فصل، مسافرت بدون داشتن وسایل گرمایشی خطر ساز است .

وی یادآور شد: رانندگان برف پاک کن خودرو خود را چک کنند چرا که نبود برف پاک کن یا خرابی آن باعث می شود راننده دید مناسبی از جاده نداشته باشد و این امر هم باعث ایجاد اتقافات ناگواری می شود.