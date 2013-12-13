شهر زیر پای مسافربرهای شخصی/ تلخ کامی تاکسیرانان نوشهر و چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، تاکسیرانان شهر نوشهر و چالوس بدلیل مسئولیت در حمل و نقل شهروندان، نقش اساسی و محوری در ارائه خدمات شهری دارند اما همین قشر پر تلاش بدلیل عدم ساماندهی ترافیک و مسافربرهای شخصی در این شهرها با مشکلات مواجه اند.

حمل و نقل هزاران نفر از اقشار مختلف جامعه توسط 120 تاکسیران به طور شبانه روز در طول مسیر دو شهر نوشهر و چالوس که کمتر از 5 کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند اهمیت خدمات رسانی در این بخش را دو چندان کرده است.

خیرالله مشایخ نماینده تاکسی ران های نوشهر و چالوس در گفتگو با مهر با بیان مشکلات تاکسیرانان گفت: درحالیکه تاکسی های خط ویژه نوشهر به چالوس عوارض مختلف به سازمان حمل و نقل همگانی و شهرداری های دو شهر پرداخت می کنند اما مسافربرهای شخصی به راحتی بدون پرداخت این عوارض مبادرت به جابجایی مسافر می کنند.

نبود ایستگاه مناسب تاکسی

وی نداشتن ایستگاه مناسب در شهر نوشهر و چالوس را معضل دیگر این مسیر دانست و اظهار داشت: به دلیل عدم استاندارد ایستگاه تاکسی و کمبود فضای این ایستگاه بسیاری از تاکسی ها به ناچار در زیر تابلوی پارک ممنوع توقف می کنند که مطمئناٌ جریمه نیز می شوند.

مشایخ معضل ترافیک شهری به ویژه در چالوس را یکی دیگر از مشکلات تاکسی رانان نوشهر و چالوس عنوان کرد و گفت: برای طی فاصله 5 کیلومتری این دو شهر مجبوریم حداقل 20 دقیقه در ترافیک معطل شویم و در روزهای تابستان و پیک مسافر نیز این زمان به 30 تا 40 دقیقه می رسد.

نماینده تاکسی رانهای نوشهر و چالوس افزود: بسیاری از رانندگان با شرایط اقساطی خرید خودرو در حال درآمدزایی از تاکسی ها هستند که به علت نرخ پایین کرایه ها و مشکلات دیگر، زندگیشان به سختی اداره می شود.

وی با قدردانی از پیگیری های فرماندار نوشهر و نماینده مجلس برای حل مشکلات تاکسی های نوشهر و چالوس اظهار داشت: متاسفانه به خاطر ترافیک شهر و ساختار شهری نوشهر و چالوس که مربوط به 30 سال قبل است استهلاک تاکسی ها زیاد شده و در این مدت نه تنها خیابان ها افزایش پیدا نکردند بلکه از آن طرف تعداد خودروها نیز افزایش پر سرعتی داشتند که نیازمند توجه همه دستگاه هاست.

سید محمد موسوی زاده یکی از رانندگان خط نوشهر- چالوس، تداخل ایستگاه این خط ویژه با ایستگاه هلستان را معضلی دیگر عنوان کرد و افزود: وجود لاین کندرو و تندرو در محور نوشهر به چالوس نیز باعث شده تا مسافران سرگردان شوند.

وی افزود: این محور به دلیل وجود دانشگاه، ادارات و مناطق مسکونی اطراف آن به عنوان یک مسیر پرتردد محسوب می شود که بدلیل عدم نصب تابلو و ایستگاه پیاده سوار هر روز شاهد بروز سوانح و حوادث هستیم که در این منطقه نگران‌کننده است.

موسوی زاده صدور کارت سلامت برای رانندگان را معضلی دیگر عنوان کرد و خاطرنشان کرد: تنها یک پزشک در غرب مازندران مسئولیت صدور کارت سلامت رانندگان را برعهده دارد که هربار برای تمدید علاوه بر مبلغ 250 هزار تومان بایستی یک روز در صف طولانی ویزیت دکتر باشیم.

فعالیت 120 دستگاه تاکسی

مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی نوشهر نیز با تاکید بر مشکلات رانندگان تاکسی های خط نوشهر و چالوس اظهار داشت: ایستگاه این خط مسافربری در نوشهر و جالوس نامناسب بوده و با توجه به فعالیت 120 دستگاه تاکسی در این محور لازم است تا مساحت این ایستگاه افزایش یابد.

عباس رزاقی از انتقال ایستگاه هلستان به بخش دیگر شهر خبر داد و تصریح کرد: در صورت مصوبه شورای ترافیک شهرستان نوشهر ایستگاه هلستان به روبروی فروشگاه فرهنگیان تا حد فاصل پل بازار روز منتقل می شود.

فرماندار نوشهر نیز در جلسه بررسی مسائل و معضلات تاکسی رانی های نوشهر و چالوس بر تلاش همه دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات رانندگان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه این محور دو شهرستان را به یکدیگر متصل می کند با تعاملات سازنده با شهرستان چالوس بزودی مشکلات رانندگان رفع خواهد شد.

محمدعلی قمی اویلی افزود: رانندگان حمل و نقل عمومی امانتدار مال و نوامیس مردم هستند و به عنوان کمک کار دولت تلاش می شود همه مشکلات این رانندگان زحمت کش رفع شود.

رئیس شورای ترافیک شهرستان نوشهر با اشاره به نامناسب بودن لاین کندرو و تندرو محور نوشهر به چالوس اظهار داشت: متاسفانه از گذشته نسبت به طراحی و اجرای این محور با دید کارشناسانه و فنی و ترافیکی از سوی شهرداری نگریسته نشده و امروز با توجه به بار ترافیکی به صورت فازبندی نسبت به رفع این ایرادات فنی اقدام خواهد شد.

وی از نقش رانندگان به ویژه رانندگان درون شهری در ارتقای سطح رفتاری و کرداری و سهم شان در فرهنگ عمومی قدردانی کرد و در خصوص مسافربرهای شخصی عنوان داشت: با هماهنگی راهور به زودی طرح پاکسازی میادین و برخورد با تردد مسافربرهای شخصی در نوشهر اجرا خواهد شد.

در شهرستان نوشهر در حوزه تاکسیرانی و خدمات مسافربری قریب به سه هزار نفر فعالیت دارند.