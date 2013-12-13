بازی با صبا سخت است/ فولاد به یک پیروزی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی شامگاه پنج شنبه در نشست خبری پیش بازی با صبای قم در اهواز اظهار کرد: حریف روزجمعه ما دو بازی خود را واگذار کرده و با تعویض سرمربی خود هم اکنون انگیزه بالایی برای کسب پیروزی در برابر حریفان دارد.

فرکی افزود: از نظر انگیزه هر دو تیم با هم برابر هستند ولی یک انتهای جدول است و یکی دیگر در رده های بالایی. به همین دلیل شرایط برای هر دو تیم از نظر انگیزه برابر است و به نظر من هر دو تیم برای پیروزی وارد میدان می شوند.

وی با اشاره به اینکه صبا سال قبل تیم خوبی بود و همان بازیکنان خود را حفظ کرده است، گفت: صبا تیمی است که اخیرا کادرفنی آن تغییر کرده اما بازیکنان آن همانهایی هستند که از پارسال در این تیم حضور دارند؛ ضمن آنکه این تیم در خط میانی و حمله دارای بازیکنان باکیفیت و توانمندی است و همین امر کار ما را در برابر این تیم دشوار می کند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان تصریح کرد: سعی می کنیم از این میدان پیروز بیرون بیایم و سه امتیاز بازی را از آن خود کنیم.

فرکی اظهار کرد: ما به سه امتیاز این مسابقه نیاز داریم زیرا قصد داریم از حریفان صدر جدولی خود عقب نمانیم. از این رو همه کوشش خود را به کار خواهیم بست تا در این بازی پیروز شویم.

وی به تیم فوتبال صبای قم اشاره کرد و گفت: از این تیم شناخت داریم به خصوص دو بازی گذشته این تیم را آنالیز و بازیکنان خود را در جریان عملکرد حریف قرار داده ایم.

فرکی ادامه داد: خوشبختانه برای این بازی نه بازیکن محروم داریم و نه مصدوم، به همین دلیل با تمام قوا در زمین و در برابر تیم فوتبال صبای قم بازی خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی رفت این دو تیم که در قم انجام شد با نتیجه یک بر صفر به سود تیم فوتبال فولاد خوزستان خاتمه یافت. بازی تیم فولاد خوزستان طبق رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بدون تماشاگر انجام خواهد شد.

تیم فوتبال فولاد خوزستان با 29 امتیاز در مکان پنجم جدول و تیم صبای قم با 16 امتیازدر مکان دوازدهم جدول قرار دارد.دیدار تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و صبای قم از هفته هجدهم لیگ برتر باشگاه های ایران روزجمعه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.

عبدالصمد مرفاوی سرمربی تیم فوتبال صبا نیز در نشست خبری پیش از بازی شرکت نکرد.