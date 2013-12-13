10 پروژه گردشگری فارس در آستانه بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله تاج بخش با اعلام این خبرگفت: پروژه های گردشگری پارک آبزیان، دو مجموعه گردشگری ، یک سفره خانه سنتی، یک هتل، یک هتل آپارتمان و کارتینگ در شیراز و مجموعه گردشگری در فسا و همچنین یک مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در لارستان از جمله مجموعه مذکور می باشد که با پیشرفت فیزیکی 90 تا 100 درصد به زودی بهره برداری می رسند.

وی با بیان اینکه ایجاد مجموعه های گردشگری در سطح استان می تواند زیر ساختهای لازم جهت توسعه صنعت گردشگری را فراهم سازد، گفت: خوشبختانه رویکرد سرمایه گذاری در این بخش در سالیان اخیر رویکرد مناسبی بوده و هم اکنون 89 پروژه گردشگری با پیشرفت فیزیکی بین پنج تا 90 درصد در نقاط مختلف استان با سرمایه گذاری حدود 1500 میلیارد تومان را بخش خصوصی و با حمایت های بخش دولتی در دست احداث دارد.

تاج بخش میزان اشتغالزایی و کارآفرینی این مجموعه های گردشگری را حدود دو هزار و 700 نفر اعلام کرد و گفت : به منظور تسریع در رسیدگی به مسائل سرمایه گذاران تلاش شده است درحوزه ستاد سرمایه گذاری استان جهت رفع موانع و مشکلات و تسهیلات در روند امور سرمایه گذاران اقدام لازم انجام پذیرد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری همچنین در ادامه به موضوع پرداخت تسهیلات بانکی به سرمایه گذران حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در سالهای اخیر میزان استقبال سرمایه گذاران برای استفاده از تسهیلات بانکی پایین بوده است.