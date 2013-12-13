زمان بازی بایرن مونیخ با ستارگان لیگ آمریکا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ در تاریخ ششم اوت 2014 (15 مرداد 1393) در دیداری دوستانه در آمریکا به مصاف ستارگان لیگ این کشور خواهد رفت.

"کارل هاینتس رومنیگه"، رئیس باشگاه بایرن مونیخ، در این خصوص اظهار داشت: در تاریخ ششم اوت در پورتلند با ستارگان لیگ آمریکا بازی خواهیم کرد. در همین رابطه یک هفته هم در آنجا می‌مانیم تا دفترمان در نیویورک گشایش یابد.

بر پایه گزارش ساکرنت، بایرن مونیخ در جام باشگاه‌های جهان در تاریخ 17 دسامبر (26 آذر) در نخستین دیدار خود یا با گوانگژو اورگرانده، قهرمان آسیا و یا الاهلی، قهرمان آفریقا دیدار می‌کند.