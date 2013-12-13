  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۵

با همکاری دخترش بعنوان مترجم؛

ناصر کشاورز فرآورده‌های جدیدی از یک قصه خارجی ارائه کرد!

ناصر کشاورز فرآورده‌های جدیدی از یک قصه خارجی ارائه کرد!

مدیر انتشارات رویش از عرضه مجموعه قصه‌های «ورجولک‌ها» با صدای ناصر کشاورز، شاعر این قصه‌های ترجمه شده به بازار نشر خبر داد. کشاورز این قصه‌ها را به کمک دخترش ترجمه و سپس هم آن را به شعر تبدیل کرد و بعد، همان را با صدای خودش خواند!

علیرضا متولی، نویسنده و مدیر انتشارات رویش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: «ورجولک‌ها» مجموعه‌‌ای از قصه‌های خارجی برای کودکان هستند که ناصر کشاورز آن‌ها را به صورت شعر در آورده است. حسنی که این اثر دارد، این است که اگر نگوییم برای اولین بار است، باید اشاره کنیم اولین بار است که آقای کشاورز اشعاری که برای این قصه‌ها سروده، خودش قرائت و در واقع قصه‌خوانی کرده است.

وی افزود: قصه‌هایی که آقای کشاورز آن‌ها را خوانده، ‌آهنگ‌سازی هم شده‌اند و لوح دی‌وی‌دی این قصه‌ها در کنار کتاب آن‌ها عرضه خواهد شد. «ورجولک‌ها» در واقع یک اثر خارجی است که تصویرگری‌هایش هم از روی نسخه خارجی آن برداشته شده است. ترجمه قصه‌ها توسط کلاریس کشاورز، دختر آقای کشاورز انجام شده است. ما ترجمه داستان‌ها را در اختیار آقای کشاورز قرار دادیم و او هم داستان‌ها را در قالب شعرهایی برای کودکان درآورد.

مدیر انتشارات رویش ادامه داد: این قصه‌ها و در واقع شعرها درباره مهارت‌های مختلف زندگی هستند که ما چند ماه پیش آن‌ها را به صورت کتاب‌قصه‌های جدا و مستقل به چاپ رسانده‌ایم. به این ترتیب، طی این روزها، کتابی متشکل از 8 قصه به همراه لوح فشرده دی‌وی‌ی منتشر کرده‌ایم.

متولی در پایان گفت: کار انتشار لوح فشرده صوتی قصه‌ها را در کنار کتاب انجام دادیم و هزینه زیادی هم برای این کار صرف کردیم تا بچه‌هایی هم که حوصله کتاب خواندن ندارند، بتوانند از قصه‌های آموزنده این مجموعه استفاده کنند.

 

کد مطلب 2194479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها