انجمن فیلم دانشگاه علوم پزشکی شیراز50 ساله شد/ اهدای تندیس به اعضای ادوار انجمن

به گزارش خبرنگار مهر ، پنجشنبه شب در برنامه ای که با حضور پیشکسوتان ادوار مختلف این انجمن در تالار و سینمای شهید مطهری دانشکده پزشکی شیراز برگزار شد همراه با نمایش قطعاتی از آثار برگزیده سینمای ایران و جهان، بنیان گذاران نخستین این انجمن دیرپا به بیان خاطرات خود پرداختند.

زنجیره تکامل این انجمن بهتر و موثرتر از گذشته به کار ادامه می دهد

دکتر مصطفی ایران منش که در دهه 40 به همراه گروهی از دانشجویان علوم پزشکی در شیراز انجمن فیلم شیراز را بنیان نهادند با اشاره به اینکه نزدیک نیم قرن پیش در این سالن جرقه های نخستین تشکیل انجمن فیلم دانشگاه شیراز شکل گرفت، گفت: ما در آن سال ها با به فعل در آوردن خواستمان توانستیم هنر هفتم را در این انجمن جاودانه سازیم.

این دکترای جامعه شناسی نخستین گام های انجمن فیلم دانشگاه شیراز را در انتخاب فیلم های با رعایت جنبه های اخلاقی عنوان داشت و افزود: اساس کار ما در انجمن فیلم دانشگاه شیراز بهره بردن از آثار سینمای ایران به همراه جهان بود.

ایران منش که کارنامه پرباری در زمینه فیلم و سینما دارد، خاطرنشان کرد: از همین دانشکده ها و دانشگاه ها چهره های علمی و فرهنگی برخاستند که در سینما و فیلمسازی هم نبوغ پنهانی داشتند.

وی که دارای مطالعات جامعه شناسی و مردم شناسی است، تاکید کرد: یک جامعه وقتی شکوفا می شود که سینمایش در دنیا مطرح باشد.

ایران منش در بیان خاطره هایی از نخستین روزهای شکل گیری انجمن فیلم دانشگاه شیراز، گفت: نخستین بار پس از نمایش فیلم "گاو" به کارگردانی داریوش مهرجویی در سینمای دانشکده پزشکی شیراز تماشاگران به تقلید صدای گاو پرداختند.

وی با تجلیل از تلاش های اعضای فعلی انجمن فیلم دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تصریح کرد: زنجیره تکامل این انجمن بهتر و موثرتر از گذشته به کار ادامه می دهد.

فیلم دیدن کاری بی اهمیت شده است

دیگر سخنران این مراسم که با استقبال دانشجویان و هنرمندان روبرو شد، دکتر پرویز اجلالی از نویسندگان و منتقدان سینمای ایران و جهان بود که دوره ی تکامل سینما را در ایران به چند دسته تقسیم کرد.

این نویسنده سینمایی، اشاره کرد: سینما در جهان ابتدا پدیده ای شگفت انگیز بود که به مرور جنبه های سرگرمی آن مردم را جذب خود کرد.

وی با اشاره به اینکه سینما گام به گام با ساخت فیلم های هنری توانست گفتمانی نوین بیابد، افزود: در ایران نیز این زنجیره با گفتمان شگفتی آغاز و در دوره ی دوم این دوره با گفتمان گناه روبه رو شد.

اجلالی با اشاره به اینکه تفسیر گفتمانی گناه سینما در ایران پس از انقلاب اسلامی از بین رفت، خاطرنشان کرد: به مرور تصویر گناه از چهره سینمای ایران پس از انقلاب با حمایتی که از سوی امام(ره) و روحانیونی چون شهید مطهری و باهنر صورت گرفت، زدوده شد.

اجلالی که سه کتاب سینمایی درباره ی تاریخ این هنر در ایران نوشته، کارکرد دیگر سینما را در ایران آگاهی بخشی به مردم عنوان داشت و افزود: چون همواره سینما وسیله آگاهی یافتن از جهان جدید به ایرانی ها بوده، از این رو بزرگی دنیا در ایران از فیلم شناخته شده است.

وی با یادآوری اینکه دیگر گفتمان سینما در ایران تفریح بود، اشاره کرد: در دهه های 40 تا 50 سینما رفتن مهمترین سرگرمی مردم ایران بود، اما اکنون فیلم دیدن کاری بی اهمیت شده است در حالیکه این موضوع تا دهه 60 خورشیدی هم ادامه داشت و سینما برای مردم و ما مهمترین دریچه گشوده به جهان بود.

اجلالی مهمترین گفتمان سینمای ایران را گفتمان هنری عنوان کرد و گفت: این گفتمان با نخستین منتقدین فیلم در نیمه دهه 40 ظهور کرد که موجی از طبقه ی تحصیل کردگان را فرا می گرفت. در همین دهه بود که سنما در آمریکا آکادمیک شد، اما در این ایران این روند به کندی شکل گرفت.

وی پیدایش تئوری فیلم به موازات بالا رفتن کیفیت نقد را مهمترین ویژگی این گفتمان دانست.

اجلالی با نام بردن از محمد قائدشرفی، بهمن طاهری و حسن بنی هاشمی به عنوان بنیان گذاران انجمن فیلم دانشگاه شیراز، بی آلایشی و سادگی را از ویژگی های اعضای انجمن فیلم عنوان کرد و گفت: سال های جذابیت فیلم و عشق به سینما در دانشکده پزشکی شیراز شکل گرفت.

سینمای دانشکده پزشکی غنیمتی ارزشمند است

از دیگر اعضای ادوار انجمن هم در این مراسم، گفت: مرور مهمترین ژانرهای سینمای جهان و ایران از ویژگی های انجمن فیلم دانشگاه شیراز بود که همچنان به صورت مداوم انجام می گیرد.

محمدرضا کریم پور به مرور سینمای مولف آمریکا برای نخستین بار در شیراز اشاره کرد و افزود: این درحالی بود که نخستین بار نظریه سینمای مولف و سورئالیسم در سالن سینمای دانشکده پزشکی شیراز مرور شد.

وی با اشاره به اینکه مکتب نقد در انجمن خیلی قوی بود، خاطرنشان کرد: در سال های پیش از انقلاب سینمای اعتراضی هم از اهمیت بالایی در میان بچه های انجمن برخوردار بود، چراکه متفاوت بودن ویژگی سینمایی انجمن است.

تنها چهره مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در این مراسم حضور یافت معاون فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه بود که در سخنان کوتاهی برقراری سینمای دانشکده پزشکی شیراز را غنیمت شمرد و گفت: خرسندم که هنوز این سالن برای ما باقی مانده که وجود آن گویای خیلی مطالب است.

دکتر کورش عزیزی با اعلام اینکه حوزه ی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تمام توان حمایت خود را از انجمن فیلم اعلام می دارد، خاطرنشان کرد: شاید کسی از جامعه پزشکی انتظار نداشته باشد که اهل سینما باشند، اما این روحیه و علاقه با تداوم در این قشر از جامعه کاملا مشهود است.

انجمن فیلم دانشگاه رکورددار نمایش سینمایی است

در این میان 12 سال تلاش های مداوم دکتر علی آذری که آخرین و پرتلاش ترین دبیر این انجمن است از سوی تمامی اعضای ادوار انجمن فیلم دانشگاه شیراز دور نماند و مورد ستایش همگی این چهره ها قرار گرفت.

آذری با یادآوری تلاش های دبیران و اعضای سال های گذشته انجمن تمام تلاش خود را برای برپا نگه داشتن این انجمن دیرپا عنوان داشت و گفت: از سال 1342 که دانشکده پزشکی دارای سالن سینما شد همواره این سینما چه به صورت رسمی که انجمن از سال 44 فعالیت خود را آغاز کرد و چه به صورت غیر رسمی سنت نمایش فیلم را برپا داشته است و در طول ادوار گذشته به صورت موضوعی به مرور سینمای ایران و جهان پرداخته است.

دبیر انجمن فیلم دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به مرور آثار سینماگران ایران و جهان در این سینما و انجمن، اشاره داشت: افزون بر این در تمامی این سال ها به صورت هفتگی نمایش فیلم در این سینما صورت گرفته است از این رو انجمن با نمایش فیلم در پنجشنبه ها رکورددار نمایش سینمایی است.

وی یادآور شد: در سال جاری نیز مروری بر آثار سینمایی آکیراکوروساوا در انجمن فیلم دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

آذری پیش از پایان مراسم که با تقدیر از چهره های پیشکسوت حاضر و غایب این انجمن همراه بود متن پیام محمد قائد با عنوان "حیطه تخیل، عهد شباب" را خطاب به حاضران خواند و به یادآوری تلاش های عباس بیاتی در زنده نگه داشتن این انجمن پرداخت. پس از آن با حضور سه تن از تماشاگران دائمی برنامه های انجمن از مصطفی ایران منش، پرویز حسین اجلالی، محمدرضا کریم پور، لیراوی، فواد دهقانی، پیمان جوادی، حسام زارعی فرد، مهوند سعید واقفی، نسترن معتمدی، حسین صابر و مجید پاکدل با اهدا تندیس انجمن و هدایایی تجلیل شد.

فعالیت های انجمن فیلم دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 1374 توسط مهدی سلیمانی احیا شد.