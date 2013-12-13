۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۵

یوفا برای مبارزه با تبانی طرح کسر 11 امتیازی را اعمال می‌کند

اتحادیه فوتبال اروپا در نظر دارد برای مبارزه با فساد در فوتبال طرح کسر 11 امتیازی را در دستور کار خود قرار داده و آن را عملیاتی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جیانی اینفانتینو"، مدیر کل یوفا، اظهار داشت: برای یوفا مبارزه با تبانی در اولویت بالا قرار دارد و مهم است که برای رسیدن به این هدف به طور یکسان عمل شود.

بر پایه گزارش رسانه ها، این طرح پیش از کنگره یوفا که قرار است در ماه مارس در آستانه قزاقستان برپا شود،  به 54 اتحادیه فوتبال اروپا ارسال خواهد شد.

طبق گفته اینفانتینی در طول سال 32 هزار مسابقه در کل اروپا در دسته‌های اول و دوم برزگزار می‌شود و در هفت دهم درصد موارد مشکوکی وجود دارد.

"جیانی اینفانتینی" در خصوص جزئیات کسر 11 امتیازی از تیم های متخلف حرفی به میان نیاورده است.

