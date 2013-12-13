کلنگزنی مرکز درمان بستر سیدان/ افتتاح دستگاه سی تی اسکن اسپیرال در مرکز آموزشی درمانی مرودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: ساخت پروژه مرکز ده تخته درمان بستر شهر سیدان از ردیف 40 درصد و 60 درصد آغاز خواهد شد.

دکترمحمد هادی ایمانیه افزود: در این پروژه 40 درصد توسط خیرین و 60 درصد توسط دولت و مجلس شورای اسلامی با تصویب بودجه ، تامین اعتبار می شود که پیش بینی می شود این پروژه با اعتباری حدود 2 تا 5.2 میلیارد تومان طی یک تا دو سال با کمک مسئولان و خیرین به اتمام برسد.

وی خاطر نشان کرد: این مرکز مجهز به ده تخت خواهد شد و با استقرار پزشکان متخصص به صورت چرخشی خدمات ارایه خواهد داد که در واقع این مکان سطح یک درمان محسوب می‌ شود و سطح 2و 3 جهت خدمات پیشرفته در شهرستان مرودشت انجام خواهد شد و در صورت لزوم سطح 4 درمان در شهر شیراز انجام می شود .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: با توجه به مصوبه دولت شهرستان مرودشت باید داری 360 تخت بیمارستانی باشد که امیدواریم با احداث این مرکز و تکمیل پروژه درمان بستر کامفیروز و توسعه تعداد تخت مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت بتوانیم نیازمندی های شهرستان را فراهم کنیم.

افتتاح دستگاه سی تی اسکن اسپیرال ،رادیولوژی دیجیتال درمرکز آموزشی درمانی مرودشت

دستگاه سی تی اسکن اسپیرال ،رادیولوژی دیجیتال و سنگ شکن برون اندامی درمرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت با صرف اعتبار افزون بر 40 میلیارد ریال افتتاح شد.

با حضور سید محمد احمدی استاندار فارس ،سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،امام جمعه ،فرماندار ، نماینده مردم مرودشت و دیگر مسئولان شهرستان، دستگاه سی تی اسکن اسپیرال ، رادیولوژی دیجیتال و سنگ شکن برون اندامی این مرکز افتتاح شد.

رئیس بیمارستان آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت با اشاره به اعتبار صرف شده جهت تهیه دستگاه سی تی اسکن اسپیرال که معادل 11 میلیارد و 200 میلیون ریال است، گفت: این دستگاه ساخت کشور آلمان و شرکت زیمنس است که نسبت به دستگاه قبلی دارای مزیتهایی مانند افزایش سرعت تصویر برداری، کاهش زمان انجام سی تی اسکن، امکان ایجاد تصویر سه بعدی، افزایش قدرت تشخیص ضایعات پاتولوژیک کوچک و وضوح تصویر بالاتر است.

دکتر اکبری اظهار داشت: با نصب و افتتاح دستگاه رادیولوژی دیجیتال و قابلیت های آن که شامل صرفه جویی در فیلم رادیولوژی ، خروجی تصاویر به صورت دیجیتال و انتقال آنها توسط سی دی ، شبکه pacs ، اینترنت و... است، می توانیم رضایت مندی مردم را دراین زمینه بالا ببریم و لازم به یاد آوری است که قیمت این دستگاه چهار میلیارد و 700 میلیون ریال است.

وی بیان داشت: دستگاه سنگ شکن برون اندامی جزء پیشرفته ترین دستگاه های موجود در کشور است که قیمت حال حاضر آن 16 میلیارد ریال است و از عمده ترین مزیت های آن می توان به توانایی تشخیص و درمان به صورت هم زمان ، شکستن سنگ های تا دو سانتی متر کلیه و حالب، عدم نیاز به بیهوشی و عمل باز بیمار نام برد.