صبای قم به میهمانی پتروشیمی ماهشهر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای دور رفت از مرحله گروهی مسابقات فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور در گروه دوم مقدماتی یعنی گروهی که در آن صبای قم حضور دارد دو هفته دیگر به پایان می رسد و صبای قم بازی حساسی در میهمانی تیم پتروشیمی ماهشهر پیش رو دارد



در حالی که امسال 19 تیم در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال امید باشگاه های کشور حضور دارند، 9 تیم در گروه اول و 10 تیم در گروه دوم جای گرفته اند و بازی های خود را به شکل رفت و برگشت انجام می دهند تا تیم های صعود کننده از هر گروه مشخص شوند.



گروهی که در آن 10 تیم حضور دارند گروه دوم مرحله مقدماتی لیگ دسته اول فوتبال جوانان باشگاه های کشور یعنی گروهی است که تیم صبای قم در آن جای دارد و شاگردان مهدی گائینی در تلاش برای صعود به مرحله بعد تا اینجای کار چهار پیروزی در کارنامه دارند.



صبای قم در هشتمین هفته رقابت های مرحله گروهی و در دیداری از گروه دوم مقدماتی روز یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه میهمان تیم فوتبال جوانان پتروشیمی ماهشهر خواهد بود، دیداری که اگر صبایی ها در آن پیروز شوند به دومین برد خارج از خانه دست یافته اند.



صبای قم در هفته هفتم این رقابت ها میزبان تیم فوتبال جوانان ولایت اهواز بود و در پایان توانست با نتیجه دو بر صفر حریف خود را شکست بدهد تا به چهارمین پیروزی خود در این فصل دست یابد و چنانچه در ماهشهر نیز سه امتیاز را کسب کند موقعیت خوبی برای راهیابی خود به مرحله بعد فراهم خواهد کرد.



جوانان صبای قم در چهار بازی خانگی خود که دیدارهایی از هفته‌های اول، سوم، پنجم و هفتم مرحله گروهی مسابقات فوتبال باشگاه‌های دسته اول جوانان کشور بوده و در مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شده، به ترتیب برابر تیم‌های پاس همدان و آب منطقه‌ای کرمانشاه به میدان رفت.



صبا در پایان این بازی ها با باخت سه بر یک برابر پاس همدان و پیروزی سه بر دو مقابل نماینده کرمانشاه از این دو مسابقه خارج شده، تیم پارس خودرو ورامین را با شش گل شکست داده و تیم جوانانن ولایت اهواز را دو بر صفر مغلوب کرده است.



البته شاگردان جوان و آینده دار مهدی گائینی سرمربی بادانش بومی و جوان تیم صبای قم پیش از حضور در میهمانی تیم پتروشیمی ماهشهر، بیرون از خانه مقابل تیم های خورشید قروه کردستان و نفت امیدیه مغلوب شده و از سد تیم منتظران بندر امام عبور کرده اند.



بازی های صبای قم در گروه دوم مقدماتی لیگ دسته اول جوانان کشور:



هفته اول: صبای قم 1- 3 پاس همدان



هفته دوم: صبای قم صفر- 1 خورشید قروه کردستان



هفته سوم: صبای قم 3- 2 آب منطقه ای کرمانشاه



هفته چهارم: صبای قم 2- 1 منتظران بندر امام



هفته پنجم: جوانان صبا 6- صفر پارس خودرو ورامین



هفته ششم: جوانان صبا 1- 3 نفت امیدیه



هفته هفتم: جوانان صبا 2 – صفر ولایت اهواز



هفته هشتم: جوانان صبا - پتروشیمی ماهشهر - 24 آذر در ماهشهر

