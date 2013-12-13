طراحی اولین دوچرخه تصفیه هوای آلوده شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، دوچرخه تصفیه هوا توسط محققان در شرکت ساخت و طراحی لایت فاگ در بانکوک طراحی شده و در حال حاضر تنها در شکل مفهومی وجود دارد.

از نظر تئوری، قاب آلومینیومی این دوچرخه دارای یک سیستم فتوسنتز است که از طریق تعامل بین آب و انرژی الکتریکی گرفته شده از یک باطری لیتیومی، اکسیژن تولید می کند.

سیلوات ویراکول مدیر بخش خلاقیت این شرکت گفت: ما می خواستیم محصولاتی طراحی کنیم که به کاهش آلودگی هوای شهری کمک کند. از این رو یک دوچرخه طراحی کردیم، چرا که اعتقاد داریم دوچرخه ها وسایل حمل و نقل دوست دار محیط زیست هستند.

وی افزود: دوچرخه سواری می تواند از بار ترافیک در شهر بکاهد، علاوه بر این ما می خواستیم کاری انجام دهیم که به ارزش دوچرخه بیافزاید، از این رو به دوچرخه توانایی کاهش آلودگی را افزوده ایم.

با فرض این که بسیاری از دوچرخه سواران شهری از خطرات سلامتی ناشی از تنفس در هوایی که گازهای منتشر شده توسط اتومبیلها وجود دارد رو به رو هستند، نقش این دوچرخه برای سلامتی دوچرخه سوار بسیار قابل توجه خواهد بود.

تاکنون هیچ نمونه اولیه ای از این طراحی ساخته نشده است و چگونگی تصفیه هوا توسط دوچرخه مشخص نشده است.

درحال حاضر تنها مشخص شده است که ایده این دوچرخه دوستدار محیط زیست استفاده از یک فیلتر هوا روی فرمان دوچرخه است که آلودگی هوا و انتشار گازها را در اتومبیلها گرفته و هوای پاک را به سمت دوچرخه سوار هدایت می کند. این دوچرخه از طریق فرآیندی که به نوعی تقلید از فتوسنتز است اکسیژن تولید می کند.