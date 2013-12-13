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۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۱

ادامه بارشها در کشور / هوا سردتر می‌شود

ادامه بارشها در کشور / هوا سردتر می‌شود

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ادامه بارش باران و برف در شمال غرب، غرب و جنوب غرب، سواحل دریای خزر، دامنه های البرز و زاگرس همچنین برخی استان های واقع در مرکز، طی امروز و فردا خبر داد.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: سامانه بارشی که از روز چهارشنبه وارد کشور شده بیشتر مناطق شمال غرب، غرب و مرکز کشور را تحت تاثیر قرار داده است بطوریکه بر اثر بارش سنگین برف در استان های غربی و شمال غرب، تعدادی از راههای ارتباطی بویژه در روستاها مسدود شده است.

وی تاکید کرد: همچنین در بسیاری از محورهای مواصلاتی استان های غربی، رفت و آمد خودروها بدون زنجیر چرخ ممکن نیست.پلیس راه از مسافران درخواست کرده هنگام سفر در جاده های کوهستانی علاوه بر اطمینان از سلامت خودرو خود، زنجیرچرخ  همراه داشته باشند.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: همچنین از روز یکشنبه، بارش  برف و باران استان های شمال شرق و شرق را نیز در بر می گیرد و پیش بینی می شود از روز یکشنبه با نفوذ جریانات سرد شمالی، دمای هوای کشور به ویژه در نیمه شمالی کاهش پیدا کند.

کد مطلب 2194528

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