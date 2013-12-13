عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: سامانه بارشی که از روز چهارشنبه وارد کشور شده بیشتر مناطق شمال غرب، غرب و مرکز کشور را تحت تاثیر قرار داده است بطوریکه بر اثر بارش سنگین برف در استان های غربی و شمال غرب، تعدادی از راههای ارتباطی بویژه در روستاها مسدود شده است.

وی تاکید کرد: همچنین در بسیاری از محورهای مواصلاتی استان های غربی، رفت و آمد خودروها بدون زنجیر چرخ ممکن نیست.پلیس راه از مسافران درخواست کرده هنگام سفر در جاده های کوهستانی علاوه بر اطمینان از سلامت خودرو خود، زنجیرچرخ همراه داشته باشند.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: همچنین از روز یکشنبه، بارش برف و باران استان های شمال شرق و شرق را نیز در بر می گیرد و پیش بینی می شود از روز یکشنبه با نفوذ جریانات سرد شمالی، دمای هوای کشور به ویژه در نیمه شمالی کاهش پیدا کند.