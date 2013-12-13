همایش پیاده روی "حرم تا حرم" در نکا برگزار شد

حسین دلیلی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان نکا در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت های ورزشی به همراه ورزشکاران ومسئولین ادارات به منظور ادای احترام به شهدای والامقام مسیر 2کیلومتری حرم شهدای شهرستان تا حرم شهدای گمنام را پیاده روی کردند.



وی افزود: امروزترویج فرهنگ ایثار و شهادت مایه بقای انقلاب اسلامی است و به برکت خون همین شهداست که امروز ایستاده ایم و در عرصه های ملی افتخار آفرینی می کنیم.



دلیلی تصریح کرد: جوانان و ورزشکاران کشور بايد بيشتر با شهدا آشنا شوند و اصول زندگي آنان را سرلوحه کار خود قرار دهند.



به گزارش مهر، به منظور حفظ ارزش های دفاع مقدس و پررنگ نمودن نقش شهدا ،همزمان در آستانه کنگره 180شهید کارمند استان مازندران و432شهید شهرستان همایش پیاده روی حرم تا حرم به همت وهمکاری اداره تربیت بدنی نکا برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم پس از حضور در معراج شهدای گمنام، با قرائت فاتحه و اهدای گل یاد و خاطره رشادت ها و دلاور مردی های شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند.



گفتنی است شهرستان نکا در طول هشت سال دفاع مقدس432 شهید را تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.