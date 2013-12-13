رسانه ها در مهندسی افکار عمومی تاثیرگذار هستند/ از نقدهای منصفانه استقبال می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش و جایگاه خبرنگاران در استان لرستان اظهار داشت: رسانه ها ظرفیت و پتانسیل خوبی برای توسعه استان محسوب می شوند.

وی با تاکید بر ارائه نقدهای منصفانه از سوی رسانه ها و خبرنگاران نسبت به عملکرد مدیران اجرایی استان عنوان کرد: به طور حتم نقدهای منصفانه ای که در راستای توسعه استان از عملکرد مدیریت ارشد استان و همچنین تیمی که ما را همراهی می کند صورت می گیرد را پذیرا هستیم و از آنها استقبال می کنیم.

استاندار لرستان با تاکید براینکه از این پس ما انتظار داریم که استانی با نشاط و دارای ظرفیتهای بسیار خوب به کشور معرفی کنیم افزود: این معرفی نیز به طور قطع اغراق نبوده و واقعیت است و توقع ما از رسانه ها این است که این ظرفیتها و حتی پتانسیلهای ناشناخته لرستان را به خوبی معرفی کنند.

بازوند با تاکید بر ارائه راهکارهای مناست از سوی رسانه ها برای توسعه لرستان افزود: به طور حتم ارائه این راهکارها در توسعه و رشد استان مفید خواهد بود.

وی با بیان اینکه ما بر این باور هستیم که استان لرستان را مردم آن می توانند توسعه دهند ادامه داد: برای این کار تنها کافی است که مقداری خودباوری در مردم ایجاد کنیم که خودشان مشکلات استان را برطرف کنند.

استاندار لرستان بیان داشت: مردم و مدیران استان می توانند لرستان را توسعه دهند ولی باید طرح و برنامه کارشناسی داشته باشند.

بازوند با تاکید بر اینکه رسانه ها در مهندسی افکار عمومی تاثیر گذار هستند ادامه داد: ما رسانه ها را به عنوان یک فرصت می شناسیم چرا که می توانند ذهن مردم را نسبت به توسعه و خودباوری حساس کنند.

وی با اشاره به شعار دولت یازدهم مبنی بر ایجاد امید بین مردم عنوان کرد: به طور حتم توسعه با امید میسر می شود در غیر این صورت به طور قطع خبری از توسعه، رشد سرمایه گذاری و اشتغال نیست.

استاندار لرستان همچنین با بیان اینکه ثمره گفتمان دولت اعتدال و عقلانیت است عنوان کرد: در این راستا خط و مشی مدیران دولتی نیز اعتدال و عقلانیت باید باشد و ما نیز در مدیریت استان از مدیرانی استفاده می کنیم که به ثمره این گفتمان اعتقاد داشته باشند.

بازوند بیان داشت: برای توسعه استان از مدیرانی استفاده می شود که اعتدال گرایی در رفتار، عمل و تصمیم گیری آنها وجود داشته و استفاده از منابع انسانی و کارشناسان را همواره مدنظر خود داشته باشند.