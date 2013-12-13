به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجي در خطبه هاي اين هفته جمعه چناران با اشاره به هارت و پورتها و اراجيف بافی های سران آمريكايى در رابطه با مذاکرات هسته ای ایران اظهار کرد: صرف‏ نظر از ماهيت مذاكرات و توافقات ژنو و اين‏كه چه دستاوردى نصيب كشورمان شده و يا مى‏شود، ژست مغرورانه سران آمريكا، حاكى از تزلزل آن‏ها در برداشتن كوچك‏ ترين گام براى رسميت‏دادن به حق مسلم مردم كشورمان است.

امام جمعه چناران افزود: آنقدرى كه امنيت اسرائيل براى سران استكبار موضوعيت دارد، حقوق مسلم ملت ايران كه موضوع و طرف اصلى مذاكرات 1+5 است، اهميت و يا موضوعيت ندارد!

حجت الاسلام تاجی گفت: با كمال وقاهت و بی شرمى وزير امور خارجه آمريكا (جان كرى) میگويد «من تأكيد مى‏كنم كه امنيت اسرائيل در اين مذاكرات در رأس دستور كار ما قرار دارد و آمريكا هرچه در توان دارد انجام مى‏دهد تا توانايى تسليحاتى برنامه هسته‏اى ايران نابود شود.»

وی بیان کرد: وزير امور خارجه آمريكا مى‏گويد «واشنگتن و رژيم صهيونيستى در زمينه برنامه هسته‏اى ايران كاملاً هماهنگ هستند.» سابقه استكبار نشان داده است كه هرگز قابل اعتماد نبوده و نيست و بلكه مهم‏ترين مشخصه اردوگاه استكبارى پيمان‏شكنى است و لذا بايد در فراز و فرودهاى مذاكرات و فعاليتهاى ديپلماسى و عكس‏العمل‏ها و مواضع دشمنان ملت ايران، اهداف اصلى آن‏ها را به‏ خوبى شناخت و متناسب با آن هوشمندانه تدبير كرد و ابتكار عمل رابه دست گرفت.

امام جمعه چناران گفت: آنچه انتظار آحاد مردم شريف از مسئولان ديپلماسى كشور است اين‏كه در راستاى منويات مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) مراقب زياده ‏خواهى‏هاى دشمنان باشند و قاطعانه از حقوق ملت ايران دفاع کرده و پاسخ ياوه‏گويى‏هاى سران مرموز و غيرقابل اعتماد غرب را بدهند.

حجت الاسلام تاجی با اشاره به سالروزشهادت شهید مفتح و روز وحدت حوزه ودانشگاه گفت: «وحدت حوزه و دانشگاه». به هر ميزان كه وحدت و همبستگى در اين دو مركز، بسيار ارزشمند و داراى آثار و نتايج شگرف وعظيم است، تفرقه و تشتت و اختلاف در ميان آن‏ها بسيار خطرناك و زيان‏آفرين است و آثارى تلخ و ناگوار و آفات و آسيب‏هايى مهلك توليد مى‏کند.

وی تاجي افزود: اهميت خاص وحدت حوزه و دانشگاه از آنجا ناشى مى‏شود كه افكار و انديشه‏ها و مواضع و عملكردها و تدبيرها و مديريت‏هاى سرچشمه‏ يافته از اين دو مركز با سرنوشت جامعه و كشور اسلامى پيوند و ارتباط پيدا مى‏كند.

امام جمعه چناران گفت: اين پيوند و ارتباط موجب رشد و پيشرفت‏هاى همه‏جانبه علمى و فرهنگى و استحكام باورها و ارزش‏ها و هنجارها و ترويج و تحقق قوانين جامع و حيات‏بخش اسلام مى‏شود و از سويى ديگر «استقلال سياسى» و «استقلال فرهنگى» كشور را محقق مى‏گرداند.

حجت الاسلام تاجی تصریح کرد: واقعيت انكارناپذير ديگرى كه موجب شده وحدت حوزه و دانشگاه از اهميت و حساسيت خاصى برخوردار شود، اين است كه هر نوع اتحاد و همبستگى و صميميت دانشگاهيان و حوزويان به‏سرعت و با وسعت به جامعه و در ميان مردم سرايت مى‏كند و آثار مفيد و سازنده و بالنده بر جاى مى‏گذارد و زمينه‏ساز وحدت و يكپارچگى و اتحاد ملت مى‏شود و در نقطه مقابل، بروز اختلاف و افتراق و ناپيوستگى و چنددستگى در ميان اين دو مركز بزرگ علمى و فرهنگى به جامعه اسلامى راه مى‏يابد و در ميان مردم نفوذ مى‏كند و با آثار زيان‏بار و خطرناك و مخوفى كه بر جاى مى‏نهد، اقشار مختلف ملت را به ضعف و تزلزل و نااميدى و گرايشات مبتنى بر فقدان احساس مسؤوليت اجتماعى و سياسى و بى‏اعتنايى و بى‏تفاوتى نسبت به امور جارى جامعه و كشور اسلامى ترغيب مى‏کند.

وی با اشاره به درگذشت «نلسون ماندلا»رهبرمبارزه باتبعیض نژادی گفت: درحالى مقامات كنونى و گذشته آمريكا، اعم از جمهورى‏خواه و دموكرات،ودولتهای غربی در غم از دست دادن نلسون ماندلا اشك تمساح مى‏ريزند كه مرورى بر تاريخ مبارزات كنگره ملى آفريقا به رهبرى نلسون ماندلا نشان‏دهنده كارشكنى‏ها و سنگ‏اندازى‏هاى فراوان آمريكايى‏ها و غربیها در راه مبارزه اين كنگره براى دستيابى به حقوق اوليه انسانى است.

امام جمعه چناران گفت: كنگره تحت رهبرى ماندلا از سوى كاخ سفيد و متحدانش، از جمله انگليس، به‏عنوان يك سازمان تروريستى معرفى مى‏شد كه بايد متلاشى شود.

حجت الاسلام تاجی افزود: اين‏كه اوباما تا دوشنبه هفته جارى در آمريكا عزاى عمومى اعلام كرده است، نمى‏تواند ظلم و جور تاريخى آمريكا در حق ماندلا و هم‏سنگران او را از يادها زدوده، از ديده‏ها پنهان نگه دارد.

وی با اشاره به ریشه های قیام عاشوراگفت: معاویه در دوران حکومت ننگین خود از ابزارها و شیوه های مختلفی برای از بین بردن اسلام استفاده می کرد.

امام جمعه چناران افزود: تهدید، شکنجه و ارعاب، احیای تعصب های قبیله ای و ارزش های نژادپرستانه عصر جاهلیت، تخدیر افکار عمومی به نام دین، به خدمت گرفتن علمای درباری و حدیث سازان دین فروش، جنگ روانی گسترده علیه اهل بیت (ع) و تلاش گسترده برای تبلیغ وارونه از ارزش های اسلامی از جمله شیوه های وی بود.

حجت الاسلام تاجی گفت: امام حسین علیه السلام نیز با قیام خویش در مقابل شبیخون گسترده فرهنگی حکومت بنی امیه ایستاد و از جان خود و عزیزان و یارانش گذشت تا کارآمدترین مبارزه را با تبلیغات منفی دستگاه معاویه انجام داده باشد.