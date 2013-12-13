به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجي در خطبه هاي اين هفته جمعه چناران با اشاره به هارت و پورتها و اراجيف بافی های سران آمريكايى در رابطه با مذاکرات هسته ای ایران اظهار کرد: صرف نظر از ماهيت مذاكرات و توافقات ژنو و اينكه چه دستاوردى نصيب كشورمان شده و يا مىشود، ژست مغرورانه سران آمريكا، حاكى از تزلزل آنها در برداشتن كوچك ترين گام براى رسميتدادن به حق مسلم مردم كشورمان است.
امام جمعه چناران افزود: آنقدرى كه امنيت اسرائيل براى سران استكبار موضوعيت دارد، حقوق مسلم ملت ايران كه موضوع و طرف اصلى مذاكرات 1+5 است، اهميت و يا موضوعيت ندارد!
حجت الاسلام تاجی گفت: با كمال وقاهت و بی شرمى وزير امور خارجه آمريكا (جان كرى) میگويد «من تأكيد مىكنم كه امنيت اسرائيل در اين مذاكرات در رأس دستور كار ما قرار دارد و آمريكا هرچه در توان دارد انجام مىدهد تا توانايى تسليحاتى برنامه هستهاى ايران نابود شود.»
وی بیان کرد: وزير امور خارجه آمريكا مىگويد «واشنگتن و رژيم صهيونيستى در زمينه برنامه هستهاى ايران كاملاً هماهنگ هستند.» سابقه استكبار نشان داده است كه هرگز قابل اعتماد نبوده و نيست و بلكه مهمترين مشخصه اردوگاه استكبارى پيمانشكنى است و لذا بايد در فراز و فرودهاى مذاكرات و فعاليتهاى ديپلماسى و عكسالعملها و مواضع دشمنان ملت ايران، اهداف اصلى آنها را به خوبى شناخت و متناسب با آن هوشمندانه تدبير كرد و ابتكار عمل رابه دست گرفت.
امام جمعه چناران گفت: آنچه انتظار آحاد مردم شريف از مسئولان ديپلماسى كشور است اينكه در راستاى منويات مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) مراقب زياده خواهىهاى دشمنان باشند و قاطعانه از حقوق ملت ايران دفاع کرده و پاسخ ياوهگويىهاى سران مرموز و غيرقابل اعتماد غرب را بدهند.
حجت الاسلام تاجی با اشاره به سالروزشهادت شهید مفتح و روز وحدت حوزه ودانشگاه گفت: «وحدت حوزه و دانشگاه». به هر ميزان كه وحدت و همبستگى در اين دو مركز، بسيار ارزشمند و داراى آثار و نتايج شگرف وعظيم است، تفرقه و تشتت و اختلاف در ميان آنها بسيار خطرناك و زيانآفرين است و آثارى تلخ و ناگوار و آفات و آسيبهايى مهلك توليد مىکند.
وی تاجي افزود: اهميت خاص وحدت حوزه و دانشگاه از آنجا ناشى مىشود كه افكار و انديشهها و مواضع و عملكردها و تدبيرها و مديريتهاى سرچشمه يافته از اين دو مركز با سرنوشت جامعه و كشور اسلامى پيوند و ارتباط پيدا مىكند.
امام جمعه چناران گفت: اين پيوند و ارتباط موجب رشد و پيشرفتهاى همهجانبه علمى و فرهنگى و استحكام باورها و ارزشها و هنجارها و ترويج و تحقق قوانين جامع و حياتبخش اسلام مىشود و از سويى ديگر «استقلال سياسى» و «استقلال فرهنگى» كشور را محقق مىگرداند.
حجت الاسلام تاجی تصریح کرد: واقعيت انكارناپذير ديگرى كه موجب شده وحدت حوزه و دانشگاه از اهميت و حساسيت خاصى برخوردار شود، اين است كه هر نوع اتحاد و همبستگى و صميميت دانشگاهيان و حوزويان بهسرعت و با وسعت به جامعه و در ميان مردم سرايت مىكند و آثار مفيد و سازنده و بالنده بر جاى مىگذارد و زمينهساز وحدت و يكپارچگى و اتحاد ملت مىشود و در نقطه مقابل، بروز اختلاف و افتراق و ناپيوستگى و چنددستگى در ميان اين دو مركز بزرگ علمى و فرهنگى به جامعه اسلامى راه مىيابد و در ميان مردم نفوذ مىكند و با آثار زيانبار و خطرناك و مخوفى كه بر جاى مىنهد، اقشار مختلف ملت را به ضعف و تزلزل و نااميدى و گرايشات مبتنى بر فقدان احساس مسؤوليت اجتماعى و سياسى و بىاعتنايى و بىتفاوتى نسبت به امور جارى جامعه و كشور اسلامى ترغيب مىکند.
وی با اشاره به درگذشت «نلسون ماندلا»رهبرمبارزه باتبعیض نژادی گفت: درحالى مقامات كنونى و گذشته آمريكا، اعم از جمهورىخواه و دموكرات،ودولتهای غربی در غم از دست دادن نلسون ماندلا اشك تمساح مىريزند كه مرورى بر تاريخ مبارزات كنگره ملى آفريقا به رهبرى نلسون ماندلا نشاندهنده كارشكنىها و سنگاندازىهاى فراوان آمريكايىها و غربیها در راه مبارزه اين كنگره براى دستيابى به حقوق اوليه انسانى است.
امام جمعه چناران گفت: كنگره تحت رهبرى ماندلا از سوى كاخ سفيد و متحدانش، از جمله انگليس، بهعنوان يك سازمان تروريستى معرفى مىشد كه بايد متلاشى شود.
حجت الاسلام تاجی افزود: اينكه اوباما تا دوشنبه هفته جارى در آمريكا عزاى عمومى اعلام كرده است، نمىتواند ظلم و جور تاريخى آمريكا در حق ماندلا و همسنگران او را از يادها زدوده، از ديدهها پنهان نگه دارد.
وی با اشاره به ریشه های قیام عاشوراگفت: معاویه در دوران حکومت ننگین خود از ابزارها و شیوه های مختلفی برای از بین بردن اسلام استفاده می کرد.
امام جمعه چناران افزود: تهدید، شکنجه و ارعاب، احیای تعصب های قبیله ای و ارزش های نژادپرستانه عصر جاهلیت، تخدیر افکار عمومی به نام دین، به خدمت گرفتن علمای درباری و حدیث سازان دین فروش، جنگ روانی گسترده علیه اهل بیت (ع) و تلاش گسترده برای تبلیغ وارونه از ارزش های اسلامی از جمله شیوه های وی بود.
حجت الاسلام تاجی گفت: امام حسین علیه السلام نیز با قیام خویش در مقابل شبیخون گسترده فرهنگی حکومت بنی امیه ایستاد و از جان خود و عزیزان و یارانش گذشت تا کارآمدترین مبارزه را با تبلیغات منفی دستگاه معاویه انجام داده باشد.
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