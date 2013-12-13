اتحاد دانشگاهیان و حوزویان زمینه ساز یکپارچگی مردم است/ پیوست فرهنگی در کلیه برنامه ریزیها لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در نماز جمعه ابهر به سالروز شهادت دکتر محمد مفتح ،روز وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و افزود: اهمیت خاص وحدت حوزه و دانشگاه از آنجا ناشی می شود که اندیشه ها و مواضع و عملکردها و تدبیر و مدیریت های سر چشمه با فتنه از این دو مرکز با سرنوشت جامعه و سرزمین اسلامی و بالاتر از آن، آینده اسلام و انقلاب اسلامی پیوند و ارتباط پیدا می کند و استقلال سیاسی و استقلال فرهنگی کشور را محقق می گرداند.

حجت الاسلام رحیمی افزود: وحدت در هر زمان و مکان و در هر موضوع درهرجریان و گروه در همه ابعاد و جلوه ها بسیار ممدوح و پسندیده است و به بروز آثار مفید و سازنده و ثمرات ارزشمند منتهی می شود.

وی لزوم وجود پیوست فرهنگی در کلیه برنامه ریزیها در حوزه های مختلف را مورد تاکید قرار داد و گفت: مقام معظم رهبری همواره بر لزوم وجود پیوست فرهنگی برای همه موضوعات و مسائل مهم در عرصه های مختلف داشتند.

امام جمعه ابهر به بیانات رهبر معظم انقلاب و توصیه های مهم به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود:این توصیه ها ازجمله مسائل مهمی است که باید مورد توجه و دقت قرار گیرد.

حجت الاسلام رحیمی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب با تاکید بر این که فرهنگ و ارزشهای فرهنگی ، هویت و روح یک ملت است ادامه داد:فرهنگ،حاشیه و ذیل اقتصاد و سیاست نیست بلکه اقتصاد و سیاست ، حاشیه و ذیل فرهنگ هستند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری لزوم وجود پیوست فرهنگی برای همه موضوعات و مسائل مهم در عرصه های مختلف داشته و یادآورشدند برخی اوقات ممکن است تصمیم گیری ها و مصوبات اقتصادی ، سیاسی،اجتماعی حتی علمی ، تبعات منفی فرهنگی در جامعه بوجود آورد که دلیل آن نبود پیوست فرهنگی است.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه عوامل متعددی در ایجاد و ظهور عشق مجازی موثرند که لازم است مورد بررسی قرار گیرند افزود: توجه به این عوامل از آن رو دارای اهمیت است که بدون شناخت آنها زمینه مقابله با این رذیله فراهم نخواهد شد و به برخی از آن عوامل که زمینه ساز عشق مجازی هستند پرداخته می شود.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به روز حمل و نقل و افزود: رانندگان در زمان جبهه و جنگ نقش مهمی را داشتند و نقش مهمی را در توسعه و جهش صنعت و اقتصاد کشور دارند.

وی ادامه داد: رانندگان در ضمن اینکه به مردم خدمت می کنند می توانند به بهترین وجه تبلیغ کنند. رانندگان با یک نوار مذهبی می توانند دقایقی که مسافرین در ماشین او هستند، دین راتبلیغ کنند.

امام جمعه ابهر از رانندگان اتوبوس در خواست کرد به وقت نماز اهمیت بدهند و در مسیر رفت و آمد به این نکته حساس توجه کنند.

حجت الاسلام رحیمی با بیان اینکه اولین عامل مسئله چشم چرانی است محافظت چشم از نگاه های آلوده نخستین گام در تحقق عملی عفت است افزود: چنانکه چشم چرانی کردن زمینه ای مساعد برای کامیابی های حرام جنسی را فراهم می آورد. و دومین عامل مسئله فراموشی یاد خدا است.

وی افزود: اگر انسان همیشه در یاد خدا باشد و قلب خود را مالامال از محبت خدا او اولیای الهی بکند دیگر نوبت به عشق مجازی نخواهد رسید. مفضل از شاگردان امام صادق (ع) از ایشان در باره عشق پرسید.

امام جمعه ابهر ادامه داد: یاد مرگ، شهوتها را از بین می برد و ریشه های غفلت را یکسره بر می دارد و دل انسان را با وعده های الهی محکم می کند و روحیه انسان را از قساوت به لطافت سوق می دهد و نشانه های هوس را می شکند و آتش حرص را خاموش و دنیا را در جلو چشمان انسان کوچک می کند.