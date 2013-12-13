لازمه وحدت حوزه و دانشگاه اتحاد و همبستگی حول محور ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران زنجان، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته زنجان افزود: وحدت حوزه و دانشگاه اساس پیشرفت و از موضوعات مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری است.



وی ادامه داد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی نیز حوزه و دانشگاه را دو قطب متفکر جامعه عنوان و بر توجه بیشتر به این دو تاکید داشتند و این امر را به عنوان یک اصل مهم بیان می فرمودند.



حجت الاسلام خاتمی یکی از اهداف مهم و ارزشمند دکتر مفتح را نقش تاثیر گذار ایشان در وحدت حوزه و دانشگاه عنوان کرد و افزود: این شخصیت برجسته به دلیل شناخت کامل از موقعیت حوزه و دانشگاه فعالیت های ثمر بخشی را در اعتلای وحدت این دو حوزه فراهم کرد.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه نظام اسلامی برای دستیابی به موفقیت های خیره کننده در عرصه های گوناگون نیازمند توجه بیشتر به تولید علم است افزود: دانشگاهها ار جمله مراکز مهم و اساسی در تولید علم به شمار می روند که توجه و برنامه ریزی هدفمند در این حوزه نتایج مفیدی به دنبال دارد.



حجت الاسلام خاتمی افزود: 27 آذرماه نیز سالگرد شهادت آیت‌الله مفتح است که این فقیه نابغه هم در حوزه دارای اجتهاد بود و هم در دانشگاه مدرک دکتری را کسب کرده بود با آشنایی کامل از هر دو محیط اهداف بزرگی مانند وحدت حوزه و دانشگاه را برگزیده بود.



وی با اشاره به اینکه روحیه استکباری آمریکا سبب شده است که در طول 35 سال همواره به فکر جنگ با ایران باشد و در بسیاری از موارد نیز تا لحظه انجام تصمیم به حمله نظامی بر ایران را داشته است افزود: در حال حاضر نیز برخی از سران آمریکایی رسما اعلام می‌کنند که به ایران باید حمله اتمی شود و این موضوع نشان‌دهنده خوی درندگی استکبار است.



نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه نیروی ابرقدرت‌ها در سایه توجه به علم است، تاکید کرد: تولید علم سبب قدرتمند شدن در جهان می‌شود.



حجت‌الاسلام خاتمی گفت: خداوند به انسان عقل داده است و انسان نیز بر اساس عقل و فطرت خود دوست دارد که همواره عزیز باشد و مورد تکریم و توجه قرار گیرد و امام علی(ع) نیز بر همین اساس فرموده‌اند که "عمده‌ترین موضوعی که سبب عزت انسان‌ها می‌شود، تقوا است"، لذا سرمایه و قدرت تاثیری در عزیز شدن انسان ندارد.



وی با بیان اینکه قرآن، روایات و سنت پیامبر اکرم(ص) نیز بر امر به معروف و نهی از منکر توجه زیادی دارد، افزود: به همین جهت اعلام شده است که به سه شرط می‌توان به عنوان بهترین امت‌ها شناخته شد که این سه شرط ایمان، امر به خوبی‌ها و نهی از بدی‌ها است که البته این سه شرط لازمه مومن بودن نیز است و در روایات آمده است که اگر اهل کتاب نیز به پیامبر خود ایمان بیاورند و دستورات پیامبر خود را اجرا کنند، مومن هستند، زیرا امر به معروف و نهی از منکر در تمام ادیان وجود دارد و آن‌ها عمل‌کننده به آن هستند.



حجت الاسلام خاتمی با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، دفاع امر واجبی است اقزود: به همین جهت در هشت سال دفاع‌مقدس علاوه بر نیروهای نظامی و انتظامی که در مقابل دشمن ایستادگی کردند، سایر مردم نیز وارد صحنه شدند و دولت‌مردان جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنی نبودند و نمونه بارز آن شهید تندگویان است که به مدت 10 سال در انفرادی رژیم بعثی در مقابل زورگویی‌های آنان ایستادگی کرد و در زندان نیز شهید شد.

وی با اشاره به 23 آذر سالروز تسخیر فلسطین توسط رژیم جعلی اسرائیل افزود: جنایت‌های مختلف این رژیم جعلی و منحوس علیه مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین فراموش نمی‌شود.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه این رژیم جعلی با کمک دولت‌های بزرگ و استکباری همچون آمریکا بر روی کار آمد افزود: هنوز هم بلندی‌های جولان در اختیار این رژیم منحوس قرار دارد.