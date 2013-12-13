توصیه های فرهنگی رهبری راهگشا است/ دانشگاه جولانگاه احزاب سياسي نيست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه ابرکوه با اشاره به دیدار اعضای شورای انقلاب فرهنگی با مقام معظم رهبرى اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در این دیدار اهمیت جایگاه حیاتی فرهنگ را یادآور شدند و بر برنامه ریزی در فعالیت های فرهنگی تاکید کردند.

وی بيان كرد: ایشان اهمیت و جایگاه زبان فارسی را گوشزد کردند که همین فصل، سخنان زیادی دارد.

حسینی ادامه داد: نکته قابل توجه در این دیدار این بود که ایشان توصیه کردند که دانشگاه جولانگاه احزاب سیاسی نشود چون مانع رشد و شتاب علمی می شود و اين امر بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

خطیب جمعه ابرکوه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 27 آذر ماه روز شهادت دکتر مفتح در سال 58 و روز وحدت حوزه و دانشگاه‏ اظهار داشت: مرحوم شهید مفتح به عنوان فرزند حوزه در اوج قدرت ستمشاهی و ویران کردن معنویت، شرافت و اخلاق در دانشگاه به گونه ای که هیچکس از حوزه رغبتی برای حضور در دانشگاه نداشت، حضوری مدبرانه و مسئولانه در این محل پیدا کرد.

شهيد مفتح نماد پيوند حوزه و دانشگاه بود

وی خاطرنشان كرد: ایشان در افشاگری ماهیت مزدوری و دست نشاندگی رژیم شاه و به راه اندازی جریان انقلاب، نقشی بارز و سهمی بسزا داشت و بارها از سوی ساواک دستگیر و زندانی و سرانجام ممنوع المنبر شده بود.

امام جمعه ابركوه يادآور شد: این روحانی مبارز با تشکیل شورای انقلاب به عضویت این شورا درآمد و با پیروزی انقلاب در امر تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی فعالیت چشمگیری داشت و سرانجام به همراه دو پاسدار خود، در مقابل دانشکده الهیات به شهادت رسید.

وی با اشاره به اهمیت روز وحدت حوزه و دانشگاه تاكيد كرد: حضرت امام خميني (ره) در وصیت نامه الهی سیاسی خود به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه می فرمایند: "توصیه اینجانب آن است که نسل حاضر و آینده غفلت نورزند. دانشگاهیان و جوانان برومند و عزیز هر چه بیشتر با روحانیان و طلاب علوم اسلامی پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند و از نقشه ها و توطئه های دشمن غدار غافل نباشند".

ملت ايران هرگز به دولت آمريكا اعتماد نكرده است

خطيب جمعه ابركوه همچنين با اشاره به صحبت های مسئولان آمریکایی در مورد توافقنامه ژنو اظهار داشت: این اظهارات ضد و نقیض بار دیگر به اثبات می رسد که آمریکایی ها هیچگاه قابل اعتماد نبوده اند.

وی اظهار داشت: مسئولان هسته ای ما باید هوشیارانه این مواضع را رصد کنند و در ادامه مسیر عزتمندانه، مواضع جمهوری اسلامی را به پیش ببرند.

اما جمعه ابركوه تاكيد كرد: آمريكا از ترس اسرائيل، هر روز حرف خود را عوض مي كند و چنين دولت ترسويي قابل اعتماد نيست.

حسيني در بخش ديگري از سخنان خود با بررسي مسائل و مشكلات شهرستان ابركوه اظهار داشت: ابركوه داراي يك بيمارستان است اما اين بيمارستان بنا به دلايلي تاكنون براي مردم چندان مفيد نبوده است.

وي با بيان اينكه مسئولان و خيران براي تجهيز اين بيمارستان تلاش كرده اند، افزود: شايسته است مردم نيز از خدمات اين بيمارستان استفاده كنند تا هرچه سريعتر رونق گيرد و بتواند براي مردم كارگشا باشد.