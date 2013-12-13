46 درصد صنعت مازندران در آمل مستقر است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر جمعه در سخنانی در جمع نمازگزاران نماز جمعه آمل افزود: شهرکهای فعالی در این شهرستان وجود دارد که با ایجاد کار، از نرخ بیکاری استان کاسته اند.

وی اظهار داشت: تاپایان سال 93 همه بخش های جلگه ای و دشت شهرستان گازرسانی می شود و پروژه های زیادی در این شهرستان فعالیت دارد که نویدبخش آینده ای روشن برای این شهر است.

وی تصریح کرد: ائمه جمعه باید در خطبه های نماز جمعه، مطالبات مردم را جدی بگیرند.

فرمانداری ویژه آمل تعیین تکلیف شود

امام جمعه آمل خواستار تعیین تکلیف در وضعیت فرمانداری ویژه این شهرستان شد و گفت: نداشتن فرماندار می تواند خسارتهای زیادی به این شهر وارد کند.

حجت الاسلام رحمانی اظهار داشت: مردم منطقه خواستار آن هستند تا د رآینده ای نه چندان دور فرماندار این شهرستان معرفی شود.

وی با تسلیت فرارسیدن ایام صفر ابراز داشت: دشمنان اسلام هم اکنون نیز دست از دشمنی برنداشته اند و شیعه کشی را ادامه می دهند.

حجت الاسلام رحمانی، ضمن دعوت به تقوا بیان داشت: شناخت ولایت از مواردی است که مومنان باید در سرلوحه کاری خود قرار دهند، زیرا افراد زیادی با عدم شناخت این جایگاه مهم دینی به بیراهه می روند.