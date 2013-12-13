استاندار فارس تیم بازرسی از ادارات را تشکیل دهد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام ابوفاضل رضوی اردکانی در خطبه های نماز جمعه شیراز با اشاره به اینکه برخی از کارمندان ادارات تمایلی به پاسخگویی به مردم ندارند گفت: خوشبختانه بسیاری از کارمندان و مدیران ادارات فعال و پاسخگو هستند اما برخی دیگر باعث بروز مشکلات برای مردم شده اند.

وی تصریح کرد: گاهی مواقع روابط عمومی ادارات چندین روز جواب تلفن را هم نمی دهد که این مهم جای سئوال از مدیران ادارات دارد.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه دستگاههای خدمات رسان از جمله برق، گاز و ... باید بهترین نوع پاسخگویی به مردم را داشته باشند تاکید کرد: زمانی که یک کارمند اداره به فکر رفع مشکلات مردم نیست آن موقع است که باید شاهد اعتراض ارباب رجوع بود و برای جلوگیری از چنین مشکلاتی بهتر است استاندار فارس تیم بازرسی نامحسوس از ادارات را فعال کند.

حجت الاسلام رضوی اردکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر مدیران در استان یادآور شد: آنچه که باید مد نظر قرار داده شود شایسته سالاری است و در این میان اگر مدیری خوب کار می کند دلیلی به تغییر آن شخص نیست.

وی ادامه داد: پرونده سازی برای مسئولین خیانت است و نباید افراد کاری و فعال را تغییر داد.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه تکیه به گزارش و آمار مشکلی را برطرف نمی کند افزود: ریاست جمهوری نیز تمایلی بر درو کردن مدیران ندارد. به همین دلیل در استان فارس نیز باید توجهی ویژه به عملکرد مدیران داشته باشیم.

حجت الاسلام رضوی اردکانی با بیان اینکه پژوهش باید سرلوحه مراکز آموزشی قرار گیرد یادآور شد: روز پژوهش نزدیک است و در این میان حوزه و دانشگاه باید توجه ویژه ای به این بحث داشته باشند.

وی در خصوص فرا رسیدن روز حمل و نقل نیز گفت: حمل و نقل از مهمترین زیرساخت های اقتصادی است که اگر مشکلی در این میان ایجاد شود اقتصاد کشور لطمه خواهد دید.

امام جمعه شیراز با اشاره به پیمان شکنی همیشگی استکبار نیز یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران اهل منطق و مذاکره با عزت است و در این میان آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد پیمان شکنی استکبار است.

حجت الاسلام رضوی اردکانی تاکید کرد: پیمان شکستن جزئی از استکبار است و اگر آنها امروز عهد و پیمان خود را زیر پا نگذارند ترس از عظمت و قدرت ملت ایران است.