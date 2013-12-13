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۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۰

لغو بازی های تیم های فوتسال تبریز در هفته سیزدهم لیگ برتر

لغو بازی های تیم های فوتسال تبریز در هفته سیزدهم لیگ برتر

تبریز – خبرگزاری مهر: دیدارهای هفته سیزدهم نمایندگان تبریز برابر حریفانشان در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل بارش شدید برف در تبریز و لغو پروازهای فرودگاه بین المللی شهید مدنی، دو تیم فوتسال دبیری و هلال احمر از عزیمت به شهرهای محل برگزاری دیدارهای خود بازماندند.

هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول رقابتهای فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور قرار بود امروز جمعه در شهرهای مختلف برگزار شود که به دلیل بارش شدید برف، برخی از این بازی ها لغو شد.

بر اساس برنامه در هفته سیزدهم تیم دبیری تبریز میهمان تیم تاسیسات دریایی است، هلال احمر تبریز در مشهد به دیدار فرش آرا می رود و شهرداری تبریز هم در اهواز با تیم حفاری این شهر مسابقه می دهد.

بازی های لغو شده امروز قرار است در صورت مساعد بودن شرایط روز پنجشنبه هفته آینده برگزار شود.

گفته می شود دیدار شهرداری تبریز در خانه حفاری اهواز امروز برگزار می شود.

کد مطلب 2194592

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