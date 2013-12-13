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۲۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۸

مرادی:

بسیجیان تراکمی از اراده ملت بزرگ ایران اسلامی هستند

بسیجیان تراکمی از اراده ملت بزرگ ایران اسلامی هستند

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی گفت: بسیجیان تراکمی از اراده ملت بزرگ ایران اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مراد کاظمی صبح جمعه در جمع بسیجیان گردان‌های الی بیت المقدس شهرستان دشتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر و هشت سال دفاع مقدس و امام شهیدان اظهار داشت: شما بسیجیان لحظه‌ای اجازه نخواهید داد هیچ مشرکی به کشور و رهبر آسیب برساند زیرا بسیجیان مظهر حکمت الهی،ارزش‌ها و ذخیره ارزشمند از دانش حکمت و تجربه توانمندی در انقلاب اسلامی است.

وی افزود: بسیج به خوبی توانست در نبرد نا برابر دوران هشت سال نبرد مقدس به خاکریز دشمن نفوذ پیدا کند و صفوف دشمن را در هم بشکندو پرچم نظام مقدس جمهوری را در هر نقطه ای دلخواه بر افراشته نماید.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی تصریح کرد: در طول انقلاب و به برکت وجود شما بسیجیان و رهبری‌های حکیمانه حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری استکبار جهانی موفق به اجرای هیچ یک از توطئه‌های شوم علیه ایران نشده است.

کاظمی ادامه داد: شما بسیجیان تراکمی از اراده ملت بزرگ ایران اسلامی هستید و شما اعضای واکنش سریع و گردان‌های بیت المقدس بن‌بست‌های بزرگی در مقابل قدرت‌های بزرگ ایجاد کرده‌اید.

وی خاطر نشان کرد: شما مظهر رحمانیت خدا و نمادی از نزول ملائکه در میان انسان‌ها و عین حال دست قدرت الهی برای شکست دشمنان خدا هستید.

ذکر خدا از مهمترین عوامل ایستادگی در مقابل دشمن  است

امام جمعه خورموج نیز در این آئین اظهار داشت: رمز موفقیت در همه مسائل و موضوعات مخصوصا پیروزی در مقابل دشمن در جبهه ها استقامت و پایداری در راه هدف است.

حجت الاسلام عبدالحسین مصلح با اشاره به اینکه انسان باید هدف را بشناسد پروردگار را بشناسد و به خدا ایمان آورد افزود: بسیجیان، پاسداران و مسئولین 35 سال در مقابل توطئه های دشمن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایستادگی کرده اید و در هر برهه از برهه‌های 35 ساله دشمن خودش را امیدوار کرد که فاتحه این نظام را بخواند و سرنگون کنند.

وی ادامه داد: آنها با کودتا کردن، حمله همه جانبه هشت سال دفاع مقدس، تهاجم گسترده فرهنگی و تحریم‌های همه جانبه اقتصادی باورشان این بود که نظام مقدس اسلامی را از اهداف مقدس باز دارند و جلو پیشرفت و عدالت نظام ایران را بگیرند.

مصلح اضافه کرد: آنها می خواستند جلوی صدور انقلاب اسلامی ایران را به کشورهای دیگر و الگو شدن ایران برای دیگران و برای محرومین سد کنند اما ثابت شد که خیال خواب است.

وی گفت: تاکنون این خواب تعبیر نشده و همچنان امت ما ابتکار در دست اوست اگر تاکتیک جدید در پیش گرفته باز هم بر اصول خود ثابت قدم می ماند.

وی با اشاره به عوامل استقامت گفت: استقامت و مقاومت در مقابل  دشمن مانند هر مسئله و موضوع دیگر دارای عوامل و برکات است.

مصلح افزود: یاد خدا و ذکر خدا یکی از مهمترین عوامل ایستادگی در مقابل دشمن  است و همه کسانی که قبل از پیروزی انقلاب با مشت گره شده در مقابل دشمن ایستادند تکیه به خدا و یاد خدا داشتند.

وی با اشاره به اینکه در آیات متعدد قرآن نیز پاداش اخروی زیادی برای صبر و استقامت داده شده است یادآور شد: ما هر چه داریم از امدادهای غیبی است اگر خرمشهر آزاد شد در سایه امدادهای غیبی بود که ما باید با اعتقاد به امداده ای غیبی به صبر و مقاومت خود بیفزاریم.

مصلح توکل به خدا، اعتماد به وعده های الهی، شب زنده داری و ارتباط با خدا را از دیگر این عوامل عنوان کرد و از بسیجیان خواست ساعاتی برای ارتباط با خدا در نظر بگیرید تا روحیه مقاومت آنها دو چندان شود.

وی افزود: آگاهی و بصیرت و تمسک به قران وعترت پیامبرو اهل بیت موجب استقامت مومنان می شود و در این میان عامل بصیرت و معرفت نسبت به موقعیت زمانی و مکانی از ارزش بیشتری برخوردار است.

کد مطلب 2194600

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