سازمان همکاری اسلامی کرسی سوریه را به معارضان نداد/ بررسی میزبانی ایران در نشست آتی

حسین اميرعبداللهيان در بازگشت از چهلمين نشست وزراي خارجه كشورهاي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع واگذاري كرسي سوريه به معارضين از دستور كار اجلاس همکاری اسلامي خارج شد، چون اين مسئله مغاير منشور سازمان همكاري هاي اسلامي است .

وی خاطر نشان کرد: همه كشورها بر راهكار سياسي و توقف خشونت و تروريسم در سوريه تاكيد داشتند.

معاون وزیر خارجه افزود: مذاكرات هسته اي ايران و شش كشور و تثبيت دستاورد هاي علمي و سياسي كشورمان يكي از محورهاي مورد توجه همه كشورها بود، برخي كشورها خواهان ميزباني ادامه مذاكرات هسته اي در كشورشان بودند.

به گفته امیرعبداللهیان موضوع ميزباني نشست ٢٠١٦ وزراي خارجه در تهران در دستور كار نشست بعدي وزرا قرار گرفت.

وی تاکید کرد: قطعنامه پيشنهادي تهران تحت عنوان WAVE ( جهان عاري از خشونت و افراط گرايي) كه موضوعش توسط دكتر روحاني در سازمان ملل مطرح شد ، در دستور كار كميته ويژه نشست وزراي خارجه قرار گرفت.

اياد مدني وزير تبليغات و حج سابق سعودي بعنوان دبيركل جديد سازمان اداي سوگند كرد ، وي از أول ژانويه جايگزين احسان اوغلو مي شود.

معاون وزير خارجه كشورمان با دبيركل فعلي و جديد بطور جداگانه ديدار و گفتگو كرد.

نشست وزراي خارجه كنفرانس اسلامي از دوشنبه تا پنج شنبه هفته گذشته در گينه كوناكري برگزار شد.