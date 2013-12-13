برای احقاق حقوق هسته ای خود هر چه لازم باشد انجام خواهیم داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی در خطبه های عبادی و سیاسی نماز جمعه امروز شاهرود در محل مسجد اعظم مدرسه قلعه این شهر، با بیان اینکه تحلیل های تند و امیدهای بی جا، نسبت به توافق ژنو، هر دو به ضرر ملت است و باید در این مسیر دقت و هوشیاری بیشتری بکار برده شود، افزود: ما تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق هسته ای انجام خواهیم داد و امید ما تنها به خداوند متعال است.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران به رفتار، اخلاق و پایبندی کشورهای طرف مذاکره دقت می کند افزود: امیدواریم طرف مقابل از جمله آمریکا عاقلانه عمل کنند و بتوانند همچون ملت بزرگوار ایران، راه درست و صداقت را در پیش گیرند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود همکاری و همدلی را برای رسیدن به نتایج مثبت و سازنده ضروری دانست و تصریح کرد: ملت و مسئولان ما همواره با صداقت لازم نحوه فعالیت های هسته ای را به آژانس انرژی هسته ای گزارش کرده است و هیچ گاه از اصول و توافق خود با این آژانس تخطی نکرده است.

ترابی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی گفت: نبودن تقوا در برخی مدیران باعث بروز اینگونه هزینه های غیرقابل قبول از بیت المال می شود.

وی احیای سازمان مدیرت و برنامه ریزی را در راستای حراست از هزینه های دستگاه های اجرای امری بسیار ضروری دانست و تاکید کرد: دقت و نظارت بیشتر بر هزینه کرد از جیب بیت المال ضروری است.

خطیب جمعه شاهرود در خاتمه همچنین به دیدار اخیر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: صیانت از فرهنگ و زبان فارسی امری بسیار ضروری است.