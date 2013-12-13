ايجاد اشتغال نياز اصلي در كردستان /دولت بايد نگاهي ويژه به اين استان داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدي ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج اظهار داشت: متاسفانه آمار بيكاري در كردستان بسيار بالاست و به همين ليل ايجاد اشتغال در اين استان يكي از انتظارات اصلي و جدي مردم اين خطه از ايران اسلامي به شمار مي رود.

وي ادامه داد: بيكاري زياد عاملي براي بروز ديدگر ناهنجاري هاي اجتماعي در سطح جامعه است و در راستاي مقابله با اين مشكلات لازم است كه مسئولان و مديران توجهي ويژه به اين موضوع بسيار مهم داشته باشند و براي كاهش بيكاري برنامه اي عملياتي طراحي و اجرا كنند.

امام جمعه سنندج در ادامه ازدواج و مسكن را از ديگر نيازهاي اصلي مردم كردستان عنوان كرد و افزود: متاسفانه وجود مشكلات بيكاري و ديگر مسائل مرتبط با اين موضوع باعث افزايش سن ازدواج شده است و انتظار داريم كه در اين بخش هم شاهد برنامه هاي بهتري از سوي مسئولان باشيم.

وي به انتخاب استاندار جديد كردستان اشاره كرد و گفت: خوشبختانه استاندار جديد كردستان بسيار باتجربه است و انتظار مي رود كه وي با تكيه بر اين ميزان تجربه و تواني كه دارد بتواند در راستاي توسعه همه جانبه كردستان اقدامات بهتري را در دستور كار قرار داده و براي خدمت به مردم اين استان از توانمندي هاي موجود بهره برداري كند.

ماموستا مجتهدي يادآور شد: كردستان ظرفيت ها و توانمندي هاي بسيار خوبي در اختيار دارد كه متاسفانه تاكنون از اين ظرفيت ها به خوبي استفاده نشده است و انتظار داريم كه دولت جديد و مديراني كه به كارگيري مي شوند از تمامي اين ظرفيت ها براي خدمت بهتر به مردم استفاده كند.

وي خواستار نگاه ويژه دولتمردان به استان كردستان شد و گفت: محروميت ها در كردستان زياد است و در قالب برنامه هاي موجود نمي توان در راستاي رفع اين محروميت ها برنامه ريزي كرد و به همين دليل بايد نگاهي ويژه به اين استان صورت گيرد تا ما شاهد رفع مشكلات فعلي مردم در تمامي حوزه ها باشيم.

امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري در پايان عنوان كرد: مردم اين خطه از ايران اسلامي در تمامي شرايط مدافعان خوبي براي انقلاب و نظام اسلامي بوده اند و بايد مديران و مسئولان نيز در اين شرايط مناسب و خوب با تمام توان در خدمت اين مردم باشند.