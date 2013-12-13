وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت هدف در توسعه کشور و اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد مصطفي محمدي در نماز جمعه این هفته شهرستان بندرگز گفت: سالروز شهادت آیت الله محمد مفتح طراح و بانی وحدت حوزه و دانشگاه را به نام روز وحدت حوزه و دانشگاه نامیده اند.

وی افزود: وحدت حوزه و دانشگاه از مسائلی است که از ابتدای انقلاب اسلامی و پیش از آن از طرق مختلف در کانون توجه صاحب نظران این کشور به ویژه مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) بوده است.

محمدی ادامه داد: این موضوع یادگاران امام راحل است، منظور از این وحدت نه ادغام فیزیکی این دو مرکز است یا توقع داشته باشیم مدیریت واحد داشته باشند.

وی اضافه کرد: منظور وحدت در هدف در جهت رسالت مشترک حوزه و دانشگاه برای رسیدن به آرمان های انقلاب اسلامی و همچنین ائتلای فرهنگ جامعه است.

حجت الاسلام سيد مصطفي محمدي تاکید کرد: مقام معظم رهبری تاکید دارند وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در هدف، هدف این است که همه به سمت ایجاد یک جامعه اسلامی پیشرفته حرکت کنیم.

وی بیان کرد: هفته قبل روز دانشجو بود و دانشجویان مثل همیشه در این روز تاریخی که روز مبارزه با استکتبار جهانی است با حضور خود در فاع از ارزش ها و دستاورد های انقلاب توانسته اند به خوبی ایفای نقش کنند.

محمدی خاطر نشان کرد: در این روز همایش های شاد و سرزنده از سوی جنبش های دانشجویی و بسیج دانشجویان برگزار شد و این نشان از فعال بودن دانشجو در عرصه سیاسی کشور است که بیانگر این است که دانشجو نسبت به پیشرفت سرنوشت کشور خود بی تفاوت نیست و هموار استکبار ستیز است.

