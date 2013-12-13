نگرانی وزیر بهداشت از کمبود اعتبارات سلامت/ مشکلات ماههای پایانی سال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه افتتاح موزه چشم پزشکی بیمارستان لبافی‌نژاد، در مورد اجرایی نشدن لیست سوم داروهای تحت پوشش بیمه ها، گفت: علی‌الظاهر دکتر دیناروند مقداری در اعلام این موضوع عجله‌ کرده‌اند و قبل از هماهنگی با بیمه‌ها، پوشش حمایتی داروهای ناباروری را اعلام کردند. اعلام این موارد باید با هماهنگی کامل انجام شود.

وی در ارتباط با کسری‌ اعتبارات وزارت بهداشت نیز گفت: بخش عمده‌ای از افرادی که به وزارت بهداشت چه در زمینه دارو و چه در زمینه تجهیزات کمک می‌کنند، از این وزارتخانه طلب‌کارند. مردم نیز مشکلات زیادی دارند. بر این اساس مسئله بهداشت و درمان، مشکل نخست مردم است و دولت و مجلس باید کمک کنند تا طی یک برنامه چند ساله، این مشکل حل شود.

هاشمی با اشاره به کسری 8000 میلیارد تومانی وزارت بهداشت، افزود: این کسری اعتبار، رقم کمی نیست و حدودا به اندازه بودجه یک سال وزارتخانه است. با این میزان بدهی، نمی‌توان کار چندان فاخری انجام داد.

وی درباره اعتبارات وزارت بهداشت در لایحه بودجه 93 نیز گفت: هر چند اعتبارات در نظر گرفته شده برای سال 93 نسبت به سالی که گذشت، از وضعیت بهتری برخوردار است اما در مورد میزان بدهی‌های وزارتخانه، هیچ راه‌حلی به تصویب نرسیده است. در مجموع اعتبارات وزارت بهداشت در لایحه بودجه 93 نسبت به بودجه 92 حدود 15 درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با بودجه محقق شده سال 92 می‌توان گفت که اعتباراتمان در لایحه بودجه 93 حدود 30 درصد افزایش خواهد داشت. اما این رقم هم روی کاغذ است و بستگی به آن دارد که ببینیم چه میزان از بودجه 93 محقق خواهد شد.

هاشمی ابراز امیدواری کرد که کسری اعتبارات وزارت بهداشت از محل یارانه‌ها و حامل‌های انرژی به نوعی جبران شود و گفت: ما آمده‌ایم که تغییر ایجاد کنیم. باید درمان اصلاح شده و در زمینه پیشگیری، پیشرفت‌هایی حاصل شود. در این راستا تقریبا راهکارها مشخص شده است. تنها عزم جدی دولت و مجلس لازم است.

وزیر بهداشت در ادامه مشکلات اعتباری وزارت بهداشت، افزود: برای دو سه ماه باقی مانده تا پایان سال مشکلات زیادی خواهیم داشت و قطعا این مشکلات به سال آینده منتقل خواهد شد. قول گرفته‌ایم که تجدید نظری در این زمینه صورت گیرد و توجه ویژه‌ای به بخش بهداشت و درمان شود. در این راستا برخورداری از بیمه‌ای قوی و فراگیر نیز لازم است.

هاشمی ادامه داد: برخورداری از بیمه‌ای قوی و توجه به بهداشت به ویژه در حاشیه‌ شهرها و روستاها به عنوان اقدامات پیشگیرانه باید مد نظر قرار داشته باشد تا به تدریج سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت را شاهد باشیم.