چند توصيه مهم بهداشتي براي خريد و مصرف مواد غذايي

خريد مواد غذايي :

- تاريخ توليد و انقضاء را كنترل كنيد . تاريخ توليد و انقضاء در روي بسته مواد غذايي فاسد شدني ذكر مي شود و مدت زماني را كه ماده غذايي ، قابل خوردن است ، مشخص مي كند.

- شما نمي توانيد از ظاهر يا بوي غذا به سالم بودن آن مطمئن شويد .

- بر چسب روي بسته بندي بعضي از مواد غذايي حاوي دستوراتي است كه اگر به آن ها عمل نشود ، نمي توان مواد غذايي را حتي از زمان تاريخ توليد تا انقضاء هم به خوبي محافظت كرد.

فروش مواد غذايي پس از انقضاي تاريخ مصرف غير قانوني است.

- در مورد تخم مرغ بايد عبارت " بهتر است تا قبل از تاريخ ... مصرف شود " روي بسته بندي آن ذكر شود.

- در خريد از فروشگاه هايي كه در آن ها بهداشت به طور كامل رعايت نمي شود ، بيشتر دقت كنيد.

- در مورد غذاهايي كه در يخچال يا فريزر نگه داري مي شوند ، بايد دقت كرد كه بيش از حد انباشته نشوند تا سرماي كافي به تمام بسته ها برسد .

- از خريد بسته ها ي آسيب ديده اجتناب كنيد .

- از فروشگاه هايي كه گوشت خام و پخته را از هم جدا نگهداري نمي كنند ، خريد نكنيد .

- فروشنده بايد پس از جابه جا كردن مواد غذايي خام ، دست هاي خود را كاملا بشويد و سپس به غذاهاي پخته دست بزند.

- سعي كنيد غذاهاي سرد يا منجمد شده را آخر از همه خريداري كنيد.

حمل مواد غذايي به خانه :

- تكه ها ي مرغ و گوشت خام را به طور كامل و جداگانه بسته بندي كنيد ، به ترتيبي كه نتوانند با مواد غذايي ديگر تماس داشته باشند.

- مواد غذايي خام را جدا از غذاهاي آماده مصرف ، بسته بندي كنيد .

- مواد غذايي سرد يا منجمد شده را با هم و ترجيحا در يك محفظه خنك قرار دهيد و هر چه سريعتر آن ها را به يخچال يا فريزر منتقل كنيد. قرار دادن چنين موادي در محل كار يا اتومبيل گرم و يا حتي حمل آن ها به مدت يك ساعت در طي خريد ، مي تواند دماي آن ها را افزايش دهد و باعث ازدياد تعداد باكتري ها شود.

- اگر مواد غذايي سرد شده را نمي توانيد به سرعت به خانه منتقل كنيد ، يك محفظه عايق ( يخدان) به شما كمك مي كند تا آن ها را در دماي مناسب نگه داري كنيد. اگر با اتومبيل خريد مي كنيد ، كشيدن يك پتوي تميز روي بسته هاي مواد غذايي سرد يا منجمد شده به طور موقت به عايق كردن آن ها كمك مي كند .

نگهداري مواد غذايي در خانه :

- به منظور جلوگيري از تكثير باكتري هايي كه مسموميت غذايي ايجاد مي كنند ، دماي سردترين قسمت يخچال را بين صفر تا پنج درجه سانتيگراد تنظيم كنيد. براي كنترل درجه حرارت از دماسنج يخچال استفاده كنيد . مواد غذايي سريع الفساد را در سردترين قسمت يخچال قرار دهيد.

- تكثير اغلب باكتري ها در يخچال ، كند و در فريزر ، متوقف مي شود . اما يخچال يا فريزر نمي تواند باكتري ها را نابود كند ، بنابراين بايد از پخش و انتقال آن ها از يك ماده غذايي ديگر جلوگيري كنيد.

گوشت خام و غذاهايي را كه از حالت انجماد خارج مي شوند بايد در ظروف دردار نگه داري كنيد . با اين كار ، تراوش حاصل از آنها باعث آلودگي ساير مواد غذايي نمي شود.

- اگر از گوشت خام يا غذايي كه از حالت انجماد درآمده ، مايعي تراوش مي شود ، آنها را در طبقه اي پايين تر از ماده غذايي پخته شده ( كه حتما درپوش محافظ دارد) نگه داري كنيد. هم چنين بايد از وارد شدن مايع تراوش شده به داخل سبزي و سالاد جلوگيري كرد.

- تخم مرغ را در يخچال نگه داري كنيد . معمولا تخم مرغ از زمان توليد تا هنگام فروش در دماي ثابت و خارج از يخچال به نحو مطلوب نگه داري مي شود.امادرخانه ، تخم مرغ در معرض تغييرات درجه حرارت است و بهتر است كه در يخچال نگه داري شود( ترجيحا در بسته بندي اصلي تاريخ دار باشد ) تا از رشد باكتري ها جلوگيري بعمل آيد.

- بهتر است تخم مرغ هاي شكسته يا ترك دار را دور بريزيد.

- از شستشوي تخم مرغ قبل از نگهداري خودداري نماييد .

- مواد غذايي را به روش هاي مختلف بسته بندي مي كنند ، مانند : كنسرو كردن ، استفاده از پوشش هاي پلاستيكي ، بسته بندي در اتمسفر تغيير يافته ( كه بسته به جاي هوا حاوي گازي ديگر مانند نيتروژن و يا دي اكسيد كربن هستند ) بسته بندي از هر نوع كه باشد بايد دستوراتي كه در مورد شرايط نگه داري در برچسب آن نوشته شده رعايت شود ، به ويژه از زماني كه بسته باز مي شود.

- غذايي را كه تاريخ مصرف آن گذشته است ، دور بريزيد.

پخت غذا :

- غذارا به طور كامل بپزيد به طوري كه دماي مركز ماده غذايي حداقل به مدت دو دقيقه در دماي 70 درجه سانتي گراد باقي بماند. به اين ترتيب ، بيشتر باكتري هاي مضر كه مي توانند مسموميت غذايي ايجاد كنند ، نابود مي شوند.

- مدت زماني را براي پخت غذا در بسته بندي آن و يا كتاب هاي آشپزي ذكر شده است ، نبايد كم كرد .

- در صورت استفاده ا زفر يا گرم خانه بايد قبلا آن را به طور مقدماتي گرم كنيد ، سپس با گذاشتن ماده غذايي در فر دماي آن را به تدريج به حد نهايي مورد نظر برسانيد . در غير اينصورت ، مي تواند خطر آفرين باشد .

- براي اطمينان ازپخت مركز تكه هاي بزرگ گوشت يا مرغ كامل ، بايد مراقبت هاي لازم به عمل آيد. با دماسنج ويژه گوشت مي توانيد دما را در مركز آن كنترل كنيد.

- اگر مرغ و گوشت منجمد به طور كامل از حالت انجماد خارج نشوند ، ممكن است حرارت براي پختن مركز آن ها كافي نباشد . بهترين راه براي رفع انجماد مواد غذايي قرار دادن آن ها در يخچال يا استفاده از فرميكروويو است.

- مرغ ، گوشت و غذاهاي گوشتي ( مانند همبرگر ) را به طور كامل بپزيد ، به طوري كه مايع تراوش شده از آن ها به رنگ قهوه اي يا خاكستري در آمده باشد ( رنگ صورتي مورد قبول نيست ).

اتاق گرم مي تواند رفع انجماد غذاهاي يخ زده را تسريع كند ، ولي باعث تكثير باكتري ها هم مي شود.

- گاهي اوقات تخم مرغ خام داراي باكتري هاي ايجاد كننده مسموميت هاي غذايي مي شود . اين باكتري ها با پختن كامل تخم مرغ از بين مي روند. از تهيه غذاهايي مانند سس مايونز ، بعضي از دسرها و بستني كه حاوي تخم مرغ خام هستند ، خودداري كنيد.

- تخم مرغ پاستوريزه بعلت از بين رفتن باكتريهاي مضر آن براي مصرف مناسب تر است.

- تخم مرغ سالم را پس از شكستن و خارج كردن از پوسته ، مي بايست سريعا استفاده كرد و در غير اينصورت در ظروف دردار در يخچال نگهداري شود.

- ميوه و سبزي خام را به طور كامل بشوييد.

مسموميت غذايي :

- علايم مسموميت غذايي معمولا در عرض يك ساعت تا حداكثر پنج روز بعد از مصرف غذاي آلوده ظاهر مي شوند. شكم درد ، استفراغ و اسهال ، شايع ترين علايم هستند. اگر درد يا علايم ، ماندگار شدبايد به پزشك مراجعه كرد. به ويژه در مورد سالمندان ، زنان باردار و كودكان.

- اگر شما يا پزشكتان فكر مي كنيد كه مسموميت مربوط به غذاي خاصي ازيك فروشگاه يا محل غذا خوري مشخصي است ، با مسئولان مربوطه در ادارات و موسسات نظارتي تماس بگيريد.

گزارش مسموميت غذايي به مسئولان مي تواند از ابتلاي ديگران جلوگيري كند.

- اگر فقط بيماري خفيفي داريد ، مقدار زيادي مايعات بنوشيد و استراحت كنيد. تا زماني كه احساس كنيد دوباره مي توانيد غذاهاي جامد مصرف كنيد.

- تا زماني كه استفراغ و اسهال رفع نشده است از تهيه غذا براي ديگران خودداري كنيد . اگر مجبور به اين كار هستند ، در شستشوي دست ها بسيار دقت كنيد.

مراقبت بيش تر براي گروه هاي آسيب پذير :

كودكان زير 5 سال ، سالمندان ، بيماران و زنان باردار از گروه هاي آسيب پذير به شمار مي آيند و نياز به مراقبت هاي ويژه دارند .

- تخم مرغ را بايد به طور كامل پخت تا سفيده و زرده هر دو سفت شوند. از مصرف غذاهايي كه در تهيه آنها به نحوي از تخم مرغ خام استفاده مي شود ، بايد پرهيز كرد .

- زنان باردار و كساني كه در برابر عفونت ، زياد مقاوم نيستند ، نبايد از غذاهايي كه بيش تر در معرض فساد هستند ، استفاده كنند . به ويژه غذاهايي كه به طور سرد مصرف مي شوند وامكان دارد كه در تهيه آن ها نكات بهداشتي رعايت نشده باشد . غذاهاي پخته سرد شده مانند مرغ آماده مصرف ، نبايد به صورت سرد خورده شوند بلكه بايد آنها را به طور كامل داغ كرد.

- مصرف شير پاستوريزه نشده و فرآورده هاي تهيه شده از آن ( مانند پنير) خطر آفرين است.

- اگر غذاي پخته ، توسط ماده غذايي خام در آشپزخانه ، آلوده شود از مصرف آن بايد خودداري كرد.

