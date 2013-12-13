به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بوشهر با اشاره به تودیع و معارفه استاندار بوشهر اظهار داشت: لازم است که از تلاش‌های آقای حسنوند در زمان حضور در استان بوشهر تشکر کنیم و برای آقای سالاری نیز آرزوی موفقت داشته باشیم.

وی ادامه داد: امیدواریم استاندار جدید بوشهر نیز با برنامه‌ریزی، مدیریت مناسب و ایجاد تعامل و همدلی و وفاق در استان و انتخاب چهره‌های متعهد، دلسوز و کارآمد موفق باشد تا بتواند استان بوشهر را به جایگاه واقعی ان برساند.

امام جمعه بوشهر به ظرفیت‌های استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: استان بوشهر باید در توسعه عمرانی و فرهنگی در سطح کشور نمونه باشد و نباید در استان بوشهر مشکلات اقتصادی و بیکاری و عدم توسعه شهری را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: استان بوشهر با وجود ظرفیت‌های فراملی زیاد و همچنین جمعیت بسیار کم خود ولی مشکلات زیادی دارد که مسئولان باید آستین‌های خود را بالا بزنند و همت کنند تا مردم را از این مشکلات نجات دهند.

لبخند مردم برای انجام کار توسط مدیران، رضایت امام زمان(عج) را دارد

آیت‌الله صفایی بوشهری تاکید کرد: مردم در طول تاریخ همواره بی‌نظیر بوده‌اند و رهبر معظم انقلاب نیز در این زمینه می‌فرمایند که مردم استان بوشهر امتحان خود را پس داده‌اند و این امتحان را به نحو شایسته‌ای پس داده‌اند.

وی اضافه کرد: مردم از مسئولان و مدیران دستگاه‌ها انتظار دارند که خیلی پرتلاش در راستای توسعه استان تلاش کنند و در این مسیر استوار گام بردارند و لبخند مردم برای انجام کار توسط مدیران، رضایت امام زمان(عج) را در پی خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: زمان خدمت بسیار کوتاه است و باید برای افزایش کیفیت خدمت کوشا باشیم و از خود کارنامه درخشانی بر جای بگذاریم تا دعای خیر مردم را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به روز پژوهش خواستار ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اجرای برنامه‌های پژوهشی شد و بیان داشت: باید روحیه تخقیق و پژوهش و مقاله نویسی دانش‌آموزان تقویت شود تا شاهد حرکت در مسیر خودکفایی علمی باشیم.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با تاکید بر لزوم وحدت هر چه بیشتر حوزه و دانشگاه، ادامه داد: حوزه و دانشگاه باید به صورت مکمل در کنار هم باشند و برای ساختارسازی معرفتی و نظری تلاش کنند.

وی اضافه کرد: دانشگاه‌ها باید در تولید علم و فناوری و منابع نیروی انسانی کارآمد بر اساس دانش و فرهنگ دین تلاش کنند ولی نباید جولانگاه سیاست‌بازان باشند.

زبان فارسی به عنوان یک زبان غنی در سطح جهان گسترش توسعه یابد

امام جمعه بوشهر گفت: سال‌ها است که امریکا تهاجم فرهنگی خود را در سطح جهان آغاز کرده و در حال گسترش آن است و اوج آن را در جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم و دفاع مقدس فرهنگی در مقابل ان تشکیل شده است که باید از این موقعیت فرهنگ اسلامی و زبان فارسی را در جهان گسترش دهیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت و جایگاه زبان فارسی، تصریح کرد: زبان فارسی باید به عنوان یک زبان غنی در سطح جهان گسترش توسعه یابد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابتکارات امام خمینی(ره) است که لازم است که مصوبات آن اجرایی شود که از جمله می‌توان به نقشه جامع علمی، سند بنیادین اموزش و پرورش و سند راهبردی نخبگان اشاره کرد.

وی تاکید کرد: حتی اگر به توسعه سیاسی و اقتصادی هم برسیم ولی از نظر فرهنگی عقب باشیم، توسعه صورت نگرفته است.