"مرگ بر آمریکا" شعار همیشگی ملت است/ طنین فریاد هیهات من الذله در ایران

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه شهر ری در خطبه های نماز جمعه این هفته نماز جمعه با اشاره به متون ارزشمند کتاب سجادیه پیرامون منابع تربیتی اظهار داشت: یکی از مواردی که در این کتاب به آن پرداخته شده توجه به عاقبت و پایان کارها است، امام سجاد (ع) می فرمایند: "خدایا اعمال من را به بهترین وجهی به پایان برسان" همچنین در آیات متعددی در قرآن مجید به موضوع عاقبت و پایان امور در کارها پرداخته شد ه که نشان از اهمین موضوع دارد.

امام جمعه شهر ری در خطبه دوم نماز جمعه، ضمن تاکید بر رعایت تقوای الهی عنوان کرد: توجه به دستورات الهی، انسانها را در دنیا و آخرت بیمه می کند چرا که توجه به ذات اقدس الهی انسانها را از شیطان در امان نگه می دارد.

سنتها و ادبیات ایرانی باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد

این مسئول با اشاره به مناسبتها در هفته آینده گفت: روز 23 آذر سالگرد اشغال بلندیهای جولان توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی در سال 1981 است، همچنین روز 25 آذر روز شهادت وزیر نفت شهید تندگویان به نام روز پژوهش، روز 27 آذر روز شهادت شیهد بزرگوار مفتح که روز وحدت بین حوزه ودانشگاه نامگذاری شده است و روز 21 این ماه نیز روز حمل و نقل بود افرادی که در این شغل مشغول به کار هستند باید برای امانتداری حساب ویژه ای را اختصاص بدهند زیرا در زمره افراد تاثیرگذار جامعه به شمار می آیند.

حجت الاسلام ابراهیمی در بخش دیگری از خطبه این هقته نماز جمعه به سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه فرهنگ اشاره و خاطر نشان کرد: رهبر فرزانه انقلاب عامه مردم را درباره فرهنگ مورد توجه قرار داده و باید زبان ایرانی، تربیت ایرانی در دستور کار همه نهادها قرار گیرد، نباید اجازه داد که زبان ایرانی تحقیر شود، سنتها و ادبیات ایرانی نیز باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

لزوم توجه به آسیبها در جامعه و ارائه راهکار برای پیشگیری

وی با اشاره به رشد منفی جمعیت در کشور تصریح کرد: کاهش رشد جمعیت طی ده الی بیست سال آینده آسیبهای جدی و خسارات جبران ناپذیری را به کشور متحمل می کند، لذا در یک کشور شیعه باید روحیه نشاط حکفرما باشد اما متاسفانه در دو دهه از انقلاب به شعار "فرزند کمتر زندگی بهتر" پرداخته شد و این شعار برای مردم به یک فرهنگ تبدیل شده است از اینرو باید برای تصحیح این فرهنگ اقدامات جدی صورت گیرد.

ابراهیمی به سایر آسیبهای جدی در جامعه اشاره کرد و گفت: در جامعه کنونی ایران ازدواجهای دیررس و طلاقهای زود رس را شاهد هستیم و در این زمینه باید توجه خاصی مبذول شود.

افراد باید در حیطه اختیاراتشان پیش بروند

وی متذکر شد: متاسفانه هر از چندگاهی در مسایل داخلی کارهای نادرستی رخ می دهد که نهادینه می شود، به عنوان نمونه حق طبیعی نمایندگان مجلس سوال کردن از دولت و کابینه دولت است و زمانی که نمایندگان به این حق طبیعی می پردازند وزیر تهدید به استعفا می کند این یک نوع بدعت است که اگر باب شود موجب پیدایش دیکتاتوری خواهد شد..

این مسئول ادامه داد: یا هنگامی که دولت بودجه را تقدیم مجلس می کند تعدادی از نمایندگان چند استان به خاطر کم بودن اعتبارات در استانها تهدید به استفعای دسته جمعی می کنند که کار شایسته ای نیست از اینرو نیاز به یک آموزش قانونی وجود دارد که همه افراد یاد بگیرند در حیطه اختیاراتشان پیش بروند و عمل کنند.



امام جمعه شهر ری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه مذاکرات هسته ای ژنو خاطر نشان کرد: تیم مذاکره کننده مورد تایید رهبری هستند و اختیارات کامل در این زمینه را به دولت واگذار کرده و تذکر داده اند که دولت نباید از خطوط قرمز عبور کند، با توجه به نظر رهبری، تمام جناحهای سیاسی متحد شدند که دولت جمهوری اسلامی در همه زمینه ها دارای استحکام ملی و قدرت داخلی بیشتری شود چراکه وظیفه ملت حفظ استحکام ملی است.

جواب همیشگی ملت ایران، شعار مرگ بر آمریکا است

وی به سخنرانی بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: آنها ملت ایران را خطاب قرار می دهند که غیر قابل اعتماد هستند در صورتی که ملت ایران بیش از 35 سال جز ظلم و ستم و روحیه استبدادی چیزی از دولت آمریکا ندیده و لذا باید ملت ایران و انقلابیون، خانواده های معظم شهدا و رزمندگان به این بی ادبیهای که نسبت به ملت ایران می شود جواب دهند و جوابهای ملت ایران به دولت آمریکا همان جواب همیشگی مرگ بر آمریکا است.

این مسئول افزود: ملت ایران با قاطعیت اعلام می کند که دو دشمن دیرینه انقلاب اسلامی، رژیم اشعالگر اسرائیل و آمریکا هستند و شعار ملت ایران همان هیهات من الذله امام حسین (ع) است چراکه ایران اسلامی زیر پرچم عاشورا حرکت می کند.