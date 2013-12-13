افزايش حقوق داوران به امورمالی سازمان ليگ ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ليگ فوتبال ايران، مهدی تاج افزود: با توجه به دستمزد كم داوران و كمك داوران و برای افزايش بهره‌وری و كمك به اين قشر و بنا به مشورت با كميته داوران، امورمالي سازمان ليگ از اول فصل جاری برای داوران و كمك داوران ليگ های دسته اول، دوم و سوم باشگاه‌های ايران افزايش 50 درصدی حقوق و دستمزد را اعمال كرده است.



اين مقام مسئول بيان كرد: براي داوران و كمك داوران ليگ برتر فوتبال ايران نيز از ابتدای نيم فصل افزايش 30 درصدی را اعمال خواهيم كرد.



رئيس سازمان ليگ گفت: اثرات ناشي از اين افزايش دستمزد برای سازمان ليگ بالغ بر 5 ميليارد ريال است، البته عقيده دارم كه حقوق داوران در مقام مقايسه با ديگر حوزه ها در فوتبال بسيار ناچيز است.



نايب رئيس فدراسيون فوتبال درباره نامه پيشنهادی اين سازمان به رئيس فدراسيون فوتبال درباره زمان خاتمه رقابتهای ليگ و برگزاری جام حذفی اظهار داشت: اكنون فوتبال ما به واسطه حضور تيم ملي در جام جهانی در شرايط خاصی قرار گرفته است.



تاج افزود: از طرفی تيم ملی و از سوی ديگر تيم های حاضر در ليگ برتر و نمايندگان ما در ليگ قهرمانان آسيا حائز اهميت هستند و بايد به گونه ای برنامه ريزي كنيم كه به تيم ملی و فوتبال ما لطمه وارد نشود. هيأت رئيسه سازمان ليگ آمادگی خود را به رئيس فدراسيون فوتبال اعلام كرده است زيرا تصميم گيري های كلان در حوزه اختيارات ايشان است.



رئيس سازمان ليگ گفت: اميدوارم رئيس فدراسيون فوتبال همه شرايط را مد نظر قرار داده و كم خرج ترين و پرسود ترين راه را براي موفقيت فوتبال ايران انتخاب و ابلاغ كند تا زمينه پاسخگویی های بعدی را فراهم كرده و از طرفی زمان دقيق پايان ليگ ، جام حذفی و شرايط حضور نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان آسيا مشخص شود.

