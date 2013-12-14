  1. حوزه و دانشگاه
۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۹:۱۷

اعلام مهلت ثبت تقاضای میهمانی برای دانشجویان علوم پزشکی

اعلام مهلت ثبت تقاضای میهمانی برای دانشجویان علوم پزشکی

دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی می توانند تا 15 دي ماه 92 با مراجعه به سامانه الکترونیکی ثبت نام، تقاضای خود را در این سایت ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به محدودیت های هر دانشگاه، تقاضای میهمان شدن، در كميسيون ويژه ميهماني بررسي و به ترتيب اولويت موافقت بعمل خواهد آمد و نتايج نهايي بعد از برگزاري كميسيون ويژه ميهماني از طريق سامانه الکترونیکی تا پایان دی ماه اعلام می شود.

تنها به درخواست هايي كه از طريق سامانه الكترونيكی در تاریخ مقرر ثبت شده باشند، بررسي می شوند و درخواست حضوری پاسخ داده نمی شود.

با توجه به مصوبه هيئت امناي دانشگاه های علوم پزشکی از دانشجويان ميهمان متناسب با مقطع و نوع درس شهريه اخذ می شود.

ثبت نام در اين سامانه هيچگونه حقي براي ميهمان شدن متقاضي ايجاد نمي كند و نظر نهايي كميسيون در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش تقاضاي ميهماني قطعي و لازم الاجرا خواهد بود و مسئوليت صحت اطلاعات بر عهده متقاضي است.

دانشجویان پزشکی در هر دانشکده ای قبل از اعلام و ثبت تقاضای میهمان باید به دانشکده مورد نظر در زمینه اجرای برنامه آموزشی تغییر یافته توجه کنند.

حداقل معدل دو نيمسال گذشته براي متقاضيان ميهماني كليه مقاطع و رشته هاي تحصيلي 16 است و متقاضیان می توانند با دریافت كد رهگيري، مراحل ثبت نام را پیگیری کنند.

کد مطلب 2194677

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