تشکیل ستاد مديريت بحران آذربایجان غربی/ امداد رسانی همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر جمعه در این نشست با اشاره به بارش شديد برف در استان و بروز برخي مسائل و مشكلات براي شهروندان، از تلاشهاي دستگاههاي مختلف اجرايي، دستگاههاي خدمات رسان، نيروهاي امداد و نجات و نيروهاي نظامي و انتظامي در حل مسائل و مشكلات مردم قدرداني کرد.

وی همچنین به نقاط ضعف و قدرت ستاد مديريت بحران استان اشاره کرد و افزود: این نقاط باید ارزيابي شود و با برنامه ريزي و آمادگي كامل دستگاههاي اجرايي مسائل و مشكلات موجود در اينگونه موارد برداشته شود چرا كه مردم از مسئولان انتظار دارند هيچ گونه كم كاري نشود.

سعادت با تاكيد بر نوسازي و بهسازي تجهيزات اداره راه و شهرسازي و دستگاههاي امداد رسان، خواستار تسريع در بازگشايي راههاي روستايي استان شد.

در اين جلسه مدير كل دفتر استاندار نيز با اشاره به اينكه عملكرد دستگاههاي عضو ستاد مديريت بحران بايد ارزيابي شود ،گفت: با رفع نقاط ضعف اين ستاد مي توان در موارد بحراني در ارائه خدمات به مردم با توان بيشتري عمل نمود.

احمدی همچنين ادامه داد : برخي از حوادث از جمله بارش برف و باران قابل پيشبيني هستند و مي توان با آمادگي كامل در انجام ماموريت هاي محوله در اينگونه موارد عمل کرد.

در ابتداي اين جلسه اعضاي ستاد مديريت بحران گزارشي از اقدامات انجام شده در دو روز گذشته ارائه کردند.

نجات جان 2 مادر باردار/انتقال 8 نفر به مراکز درمانی

نیرو های امدادی جان 2 مادر باردار از اهالی روستاهای توابع شهرستان های ارومیه و مهاباد را با انتقال به مراکز درمانی نجات دادند.

در پی اطلاع جمعیت هلال احمر شهرستان ارومیه از گرفتاری یک مادر باردار اهل روستای خانگاه ترگور از توابع شهرستان ارومیه در کولاک به علت ریزش برف زمستانی، بسته شدن راه های ارتباطی و نیاز وی به خدمات درمانی، تیم امدادی این جمعبت به همراه یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر و یک دستگاه آمبولانس اورژانس شهرستان ارومیه به روستای مورد اشاره اعزام و با تلاش چند ساعته نیروهای امداد و نجات این بانوی باردار به بیمارستلان منتقل و تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفت.

در اتفاقی مشابه دیگری و گرفتاری یک مادر باردار دیگر در روستای صوفله از توابع شهرستان مهاباد در میان برف و کولاک و نیاز وی به پزشک و خدمات درمانی، اکیب امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان مهاباد به همراه یک دستگاه آمبولانس به منطقه اعزام و با تلاش نیروهای امدادی و گذر از مناطق صعب العبور و از در میان حجم سنگینی از برف این بانوی باردار نجات یافته و به بیمارستان منتقل شد.

در 6 عملیات امدادی جداگانه دیگر در شهرستان های استان، از جمله یک کودک 5 ساله در روستای کوروش آباد از توابع شهرستان اشنویه، سه بیمار در روستای علی نطر از توابع پلدشت و یک نفر در شهرستان ارومیه توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

همچنين به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی، 8 اکیپ سیار و ثابت امدادی در سطح شهرستان ارومیه در حال پاسخ گویی به گرفتار شدگان در برف بوده و توانسته اند 230 خودرو گرفتار در برف را رها سازی کنند.

بر پایه این گزارش، بارش برف كه از دو روز گذشته در شهرستان ارومیه آغاز شده موجب اختلال در عبور و مرور خودروها در سطح معابر و خیابان های این شهرستان شده است در این راستا جمعیت هلال احمر شهرستان ارومیه با همکاری پایگاه پشتیبانی ستاد استانی این جمعیت از اوایل صبح امروز با اعزام 8 اکیپ سیار و ثابت امدادی و حمایتی به سطح شهر، توانستند تا ظهر امروز با تلاش امدادگران 230 خودرو گرفتار در برف را آزاد سازی کرده و به 450 نفر خدمات امدادی و حمایتی ارائه دهند.

در حال حاضر 623 راهدار به همراه 483 دستگاه ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين در 29 راهدارخانه ثابت، 6 راهدارخانه سيار و محورهاي هاي برف گير استان مستقر هستند.

گروه هاي راهداري تا پانزدهم فروردين ماه سال آينده به شكل شبانه روزي در محورهاي ارتباطي و جاده هاي مواصلاتي خدمت رساني مي كنند.