آماده باش پایگاههای امداد و نجات دماوند/ امدادرسانی به 180 خودرو گرفتار در کولاکهای اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فرهادی ظهر جمعه در نشست خبری با اشاره به ارسال نامه مدیر کل بحران کشور و استان تهران، همچنین ابلاغ فرمانداری شهرستان دماوند درخصوص آماده باش پایگاه های این جمعیت، اظهار داشت: طی هماهنگی های صورت گرفته با مسئولان امداد و نجات شهرستان تمامی نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر در پایگاه های تحت پوشش آماده کمک رسانی به هموطنان هستند.

وی اضافه کرد: دو پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند بدلیل احتمال بارش برف و کولاک در محور های مواصلاتی هراز و فیروزکوه در حالت آماده باش کامل قرار گرفته اند تا در موقع بحران به هموطنان و مسافران کمک و یاری رسانند.

نقش موثر اطلاع رسانی و آموزش مردم در کاهش حوادث و تلفات جاده ای



این مسئول ادامه داد: در حال حاضر نهادهای مجری طرح زمستانی که از تاریخ 20 آذر به صورت رسمی و با اجرای رزمایشی مشترک کار خود را آغاز کردند، به همراه تمامی عوامل و نهادهای ذیربط در محورهای هراز و فیروزکوه برای انجام وظایف خود در تلاش و کوشش هستند.

فرهادی تصریح کرد: برنامه ریزی برای حفظ ایمنی در جاده ها از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است و اطلاع رسانی و آموزش صحیح به مردم و مسافران برای سفر در زمستان و مقابله باشرایط سخت بسیار مؤثر و کارساز خواهد بود.

وی ادامه داد: برقراری ترددی ایمن و روان از اتلاف زمان، بروز حوادث و تداخل در سفر برای مسافران جلوگیری می کند.

امدادرسانی به 180 خودرو گرفتار در کولاکهای اخیر دماوند

سرپرست جمعیت هلال احمر دماوند اضافه کرد: با توجه به موقعیت سوق الجیشی منطقه و بارش برف و کولاک های شدید، هر ساله مسافران در محورهای مواصلاتی مذکور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند بنابراین امداد رسانی به مسافران مستلزم همکاری سایر نهادها و ارگانهای مرتبط است.

وی در پایان از امدادرسانی به 180 خودرو گرفتار در برف و کولاک های اخیر خبرداد و گفت: با همت امدادگران و نجاتگران خودروهایی که در کولاک و برف گیر افتاده بودند نجات پیدا کردند.

این مسئول ابرازامیدواری کرد تا با همکاری مردم و مسافران، زمستانی آرام و بدون حادثه را پشت سر بگذاریم.