مرکز انتقال خون گرمسار در معرض تعطیلی/ مشکلات قانونی و عدم تامین درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان انتقال خون با هدف تامین و توزیع فرآورده های خونی سالم در جهت همکاری با بیمارستان ها، تامین خون سالم و کافی برای بیماران و بسیج اهدا کنندگان داوطلب و نیز اطلاع رسانی عمومی در ارتباط با مزایای اهداء خون و همچنین گسترش شبکه پایگاه های انتقال خون در ایران تاسیس شد.

متاسفانه مراکز انتقال خون بدلیل اتکاء و وابستگی به بودجه دولتی دچار وضعیت نامناسبی شده اند، بطوریکه از ابتدای سالجاری تاکنون پرسنل و پزشکان آن در کشور و به تبع آن در استان سمنان و شهرستان گرمسار فوق العاده حق جذب کار به کارکنان و پزشکان پرداخت نشده است.

خبرنگار مهر به سراغ مردم و مسئولان رفته و نظرات آن ها را در این زمینه جویا شده است.

برای اهداء خون باید به شهرستان های همجوار سفر کنیم

یک شهروند گرمساری با انتقاد از توقف انجام خون گیری در مرکز انتقال خون گرمسار گفت: برای اهدا خون ناگزیریم به شهرستان های همجوار مراجعه کنیم که علاوه بر هزینه و صرف وقت باعث دلسردی و کاهش امر اهداء خون می شود.

جورابلو افزود: با توجه به اینکه شعار سازمان انتقال خون، اهداء خون اهداء زندگیست اما متاسفانه اهداء کنندگان گرمساری به علت نداشتن پزشک در مرکز انتقال خون این شهرستان، این کار خداپسندانه که به نوعی ایثار و فداکاری افراد به لحاظ اهداء عصاره وجودی شان است را نمی توانند در شهر خود انجام دهند.



وی خاطر نشان کرد: امیدواریم سازمان انتقال خون از نظر تامین اعتبارات و پرسنل در سطح مناسب و ارتقاء یافته ای قرار بگیرد تا اهداء خون عمومیت بیشتری در جامعه پیدا کند.

مرکز انتقال خون گرمسار جایگاه و اهمیت خود را از دست داده است

محمد رضا قنبری یکی دیگر از شهروندان گرمساری نیز با اشاره به اینکه اهداء خون احتمال ابتلا به بیماری هایی نظیر بیماری های قلبی و عروقی و افزایش غلظت خون را کاهش داده و در درمان برخی بیماری ها بسیار موثر است تصریح کرد: متاسفانه در شهرستان گرمسار دریافت خون از اهداء کنندگان انجام نمی شود و تنها مرکز انتقال خون این شهرستان نیز طی سالهای گذشته حتی تا آستانه تعطیلی کامل پیش رفته است.

رضا شاه حسینی شهروند دیگر گرمساری نیز با ابراز تاسف از بی توجهی به مرکز انتقال خون این شهرستان عنوان کرد: ظاهرا مرکز انتقال خون گرمسار جایگاه و اهمیت خویش را از دست داده زیرا با آنکه شهرستان گرمسار همواره میزان قابل توجهی اهداء کننده خون داشته اما اهداء خون در آن متوقف شده و حتی یک پزشک هم در این مرکز حضور ندارد.

مشکلات قانونی و عدم تامین درآمد، موجب بی رونقی مرکز انتقال خون گرمسار

مدیر کل سازمان انتقال خون استان سمنان در خصوص وضعیت عدم خدمات رسانی مرکز انتقال خون گرمسار به شهروندان اذعان داشت: این سازمان به علت مواجهه با مشکلات قانونی و عدم تامین درآمد قادر به پرداخت حقوق مناسب به پزشکان نیست و این امر سبب عدم استقبال پزشکان از حضور در مرکز انتقال خون شهرستان و انجام نشدن امر خون گیری شده است.

محمدرضا منتظری با بیان این مطلب که متاسفانه سازمان انتقال خون به دلیل برخی مشکلات، سطح حقوق پرسنلی خود بسیار پایین تر از ادارات دیگر است ادامه داد: این مسئله بر روی خدمات دهی انتقال خون تاثیر می گذارد زیرا از نظر پزشکان بدترین شرایط پرداختی حقوق و مزایا را انتقال خون دارد و آنان معترض به ناکافی بودن دریافتی خویش در مقایسه با سایر هم رده های خود در سازمان های دیگر از جمله بهداشت و تامین اجتماعی هستند.

وی با تاکید بر اینکه با شرایط موجود، پزشکان با این وضعیت دستمزد در سازمان نمی مانند و علیرغم اینکه چندین بار آگهی فراخوان استخدام نیز دادیم حتی یک مورد نیرویی که جذب شده بود نیز انصراف داد بیان داشت: در این راستا از اداره طرح، دانشگاه ها و ... درخواست پزشک کرده ایم ولی تاکنون با استقبال مواجه نشده است که امیدواریم این مشکلات سریع تر مرتفع شود.

تامین منابع مالی برای حقوق پزشکان مراکز انتقال خون امکان پذیر نیست

مدیر کل سازمان انتقال خون استان سمنان در ادامه با اشاره به اینکه علیرغم اینکه در قانون شرایط برخی پرداختی ها به پزشکان بایستی از محل تامین درآمدها باشد ابراز داشت: ولیکن با توجه به وظیفه ذاتی و اصلی انتقال خون، تامین خون رایگان و از محل منابع دولتی است و تا کنون نیز تصمیمی برای گذاشتن تعرفه بر روی فرآورده های خونی این سازمان اتخاذ نشده زیرا ما دستگاه خدماتی هستیم.

منتظری با بیان این مطلب که سازمان انتقال خون استان سمنان با توجه به افزایش قیمت های مواد مصرفی همچون کیت و کیسه های خون برای ارائه خدمات نیازمند تامین بهتر منابع است اظهار داشت: این مسئله نیز مستلزم حمایت های لازم دولتی و یا در دستور کار قرار گرفتن اقتصاد در انتقال خون است.

وی با یادآوری این مطلب که به علت عدم دارا بودن امکانات تخصصی درمانی خاص در مرکز انتقال گرمسار، بایستی افراد سالم را به اهداء خون در مراکز انتقال خون سوق دهیم تاکید کرد: وظایف ما درمانی نیست و می طلبد برخی خدمات دهی ها به بیماران از جمله فصد خون در مراکز مجهز درمانی صورت بگیرد.

در حال پیگیری ارتقاء وضعیت پزشکان و ترغیب آنان به خدمت در مراکز انتقال خون هستیم

مدیر کل سازمان انتقال خون استان سمنان تاکید کرد: در حال پیگیری از سازمان مرکزی انتقال خون به منظور ارتقاء وضعیت پزشکان و ترغیب آنان به خدمت در انتقال خون با پرداخت حق جذب و فوق العاده خاص هستیم.

منتظری با اشاره به این که علیرغم مشکلات عدیده موجود در تامین منابع مورد نیاز، کارکنان همواره سعی دارند مانع بروز مشکلات در تامین فرآورده های خونی سالم شوند بیان داشت: در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم.

در سفر سوم هیئت دولت به استان سمنان مقرر شده بود فضای فیزیکی مناسبی با تجهیزات و امکانات جدید و نیز مرکز فرآوری خون در مرکز انتقال خون شهرستان گرمسار ایجاد شود که تا کنون فراهم نشده است و تنها مرکز انتقال خون هم در شرف تعطیلی کامل قرار دارد.

با توجه به اینکه علی اکبر پور فتح الله مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران اخیرا در مورد بحث اقتصاد انتقال خون گفته بود: مشکل ما در کشور این است که فرهنگ و ادبیاتی رایج شده که چون خون از طریق اهدا تأمین می‌شود باید رایگان هم در اختیار قرار گیرد اما واقعیت این است که مثل بقیه کشورهای دنیا هزینه فرایند‌های خون باید دریافت شود.

رئیس سابق انتقال خون ایران نیز در گفتگو با رسانه ها تاکید کرده بود سازمان انتقال خون در هیچ کجای دنیا وابسته به اعتبارات دولتی نیست و باید هزینه های فرآیندهای آماده سازی خون را دریافت و درآمد کسب کنیم مردم گرمسار خواهان نگاه دقیق، علمی و موثر به این معضل ایجاد شده در شهرستان خود هستند.

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گزارش از داوود عبدی